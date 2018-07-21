США объявили о предоставлении Украине 200 миллионов долларов на подготовку армии и закупки военной техники
В американском министерстве обороны отметили, что с 2014 года Вашингтон оказал Киеву помощь в сфере безопасности на общую сумму в один миллиард долларов. В бюджете США на 2018 год заложены 620 миллионов долларов на поддержку Украины.
Комментарии15
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banyi3 21 июля 2018 | 07:52
Забирать то как с голодранцев лярд будите? Хотя , если подумать, идея неплохая! Украину заберёт РФ и будет платить по долгам )
balamuto 21 июля 2018 | 08:02
banyi3: Тебя чешет долг Украины? Так ты не чеши, спи спокойно.
serhio_25__ 21 июля 2018 | 08:22
balamuto: Бедные американские пенсионеры, приходится на свою пенсию содержать голодранцев из Укропии, хотя они даже и не знают, где она находится.
edyunia 21 июля 2018 | 08:05
banyi3: \\Украину заберёт РФ и будет платить по долгам ) \\
Долбодятел, ты на пенсию собираешься?
banyi3 21 июля 2018 | 08:06
edyunia: Нее, я на рыбалке )
edyunia 21 июля 2018 | 08:14
banyi3: \\Нее, я на рыбалке ) \\
"Я увлекаюся спортивною рыбалкой.
Ловлю я рыбу в дождь, жару и снег.
И не отвадишь от рыбалки даже палкой.
Люблю рыбалку как спортсмен, как человек."
ly4_sveta 21 июля 2018 | 08:10
Ответка пришла от Трампа Путину. Это вместо
референдума.
serhio_25__ 21 июля 2018 | 08:24
ly4_sveta: А всем тут ответка Путину? Путин остался при деньгах, а США тратятся на содержание голодранцев.
edyunia 21 июля 2018 | 08:27
serhio_25__: \\Путин остался при деньгах\\
Так это россиянские пенсы подсобили скинувшись.
detul 21 июля 2018 | 08:17
Соединенные Штаты должны помочь украинцам убивать украинцев. Это и есть настоящая демократия.
edyunia 21 июля 2018 | 08:23
detul: \\украинцам убивать украинцев\\
У ихтамнетов нет национальности.
detul 21 июля 2018 | 08:33
edyunia: Национальности нет, а калеки и убитые, похороненные в заботливо подаренных австрийцами гробах, есть. Гробы заканчиваются. Нужны новые гробы, но их уже не подарят.
edyunia 21 июля 2018 | 08:40
detul: \\Нужны новые гробы, но их уже не подарят.\\
Ты наверняка австриец или кандидат в покойники.
detul 21 июля 2018 | 08:47
edyunia: Переход на личности в дискуссии означает слабость позиции. ... Классика демократического общения. ))
edyunia 21 июля 2018 | 08:51
detul: \\Переход на личности\\
Какая дискуссия может быть с банальным звиздуном.