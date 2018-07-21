Компания Disney разорвала контракт с авторов двух фильмов «Стражи Галактики» из-за его старых записей в «Твиттере»
Около 10 лет назад Джеймс Ганн шутил о СПИДе, Холокосте, изнасилованиях и избиении детей. Как сообщает издание Holywood Reporter, на это обратил внимание один ультраправый сторонник теорий заговоров и устроил целую кампанию в соцсетях. Джеймс Ганн написал, что его шутки были ужасны и что с тех пор он изменился, но его уволили с поста режиссера третьей части «Стражей Галактики».
Комментарии3
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vsevolodsamara 21 июля 2018 | 07:50
Да уж. Береги кафтан нову, а а твиттер смолоду...
serhio_25__ 21 июля 2018 | 07:57
Художественная цензура в США.
diadenka 21 июля 2018 | 07:58
Давно заметил, что при написании часто вместо буквы "м" самопроизвольно пишется "в". И наоборот. Ошибка происходит и при письме от руки, и при печатании на клавиатуре. Вероятность ошибки резко возрастает, если эти буквы расположены в соседних словах.
Выяснение причины тянет на диссертацию.