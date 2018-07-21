Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
Об этом сообщает газета Jerusalem Post. Ранее Израиль ответил авиаударами на ракетные обстрелы своей территории. Погиб один израильский военный. С палестинской стороны были убиты три человека. По израильским данным, все они являются боевиками движения ХАМАС.
Комментарии13
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olegleon 21 июля 2018 | 07:42
и какой смысл был в обострении и обмене ударами? зачем было ждать гибели людей, чтобы понять необходимость прекращения огня??
arye_11 21 июля 2018 | 07:55
olegleon:
Вы задаетесь вопросом "о смысле" в отношении арабов...???
Шютник, однако.
Арабы и смысл, это все равно, как русские и свобода.
ly4_sveta 21 июля 2018 | 08:01
arye_11: Просто этой банде позвонил Путин. Друг.
И они порассуждали о смыслах и свободе. )))
olegleon 21 июля 2018 | 08:05
arye_11: "обмен ударами" подразумевает действия двух сторон. так что не льстите себе. в отношении "обмена ударами" вы одинаковы оказались. и хорошо, что обе стороны осознали идиотизм этого. а плохо, что цена этого осознания - смерть людей
book_publisher 21 июля 2018 | 08:13
"Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня..."
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- Уже 100500 раз договаривались ...
olegleon 21 июля 2018 | 08:31
book_publisher: "Лучше 10 лет переговоров, чем 1 день войны"
помните такие слова Громыко?
shmuel63 21 июля 2018 | 07:57
olegleon: поделитесь этим соображениям с донецкими боевиками
olegleon 21 июля 2018 | 08:08
shmuel63: для "альтернативно одарённых" поясню, что в обмене ударами участвуют две стороны.
и донецкие боевики виноваты точно также как и киевские боевики
banyi3 21 июля 2018 | 07:44
Если бы ХАМАС исчез, то Израилю скучно бы стало )
serhio_25__ 21 июля 2018 | 07:55
banyi3: Не скучно, просто сменилась бы правящая элита в стране, которая очень заботливо выращивает вокруг Израиля "исламскую угрозу".
lavrentiy79 21 июля 2018 | 08:36
serhio_25__: "Если звезды загораются, значит это кому-то нужно"(с) Практически уверен, что у Израиля достаточно сил, как "военных", так и - "специальных", чтобы покончить с арабским террором раз и навсегда... Но... Значит, - чьи-то интересы предусматривают сохранение угрозы.
ly4_sveta 21 июля 2018 | 07:58
Иначе бы всю эту хамасовскую банду
сравняли с землёй. А там ведь тоже «люди».
Гуманисты, однако, с израильской стороны.
serhio_25__ 21 июля 2018 | 08:19
ly4_sveta: Ой спасибо евреям, что не сжигаете палестинцев в печах, а всего лишь держите их в загонах и время от времени бомбите