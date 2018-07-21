Власти России продлили продуктовое эмбарго до конца 2019 года
Запрет на поставки целого ряда продуктов из ЕС, США и других стран был принят в 2014 году в ответ на санкции против России из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе. Санкционные продукты давят бульдозерами на мусорных полигонах. Так были уничтожены десятки тысяч тонн западной еды.
Комментарии13
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ihor_syvoryj 21 июля 2018 | 07:40
Расиянам предстоит узнать на практике значение выражения "Проще паренной репы!"
chapter_2 21 июля 2018 | 07:43
ihor_syvoryj: Каждый человек на Земле имеет право на свободный доступ к любым продуктам питания и право на отбор продуктов для своего рациона. Кремль своим продуктовым эмбарго нарушает эти естественные права россиян. proza.ru/2017/12/11/1304
serhio_25__ 21 июля 2018 | 07:53
chapter_2: Существо, скажи это в США. Ты туда даже со своим яблочком въехать не сможешь. Не говоря уже о том, что США запретили ввоз всех товаров из Кубы.
banyi3 21 июля 2018 | 07:47
ihor_syvoryj: Пойду боярошник на завтрак закушу пойманным вчера ежом и паренной репой )))
serhio_25__ 21 июля 2018 | 07:50
ihor_syvoryj: Ахаха, 4 года едим только ежей и лебеду)))
Интересно, а кто ввел продуктовое эмбарго в Укропии, ведь там потребление продуктов рухнуло чуть ли не в 2 раза.
palmcoast___ 21 июля 2018 | 08:07
serhio_25__:
блѣ. да сколько же у вас этих ежей?, вы их с 2014 года едите., или вы их начали выращивать на фермах после референдума по Крыму?
eniro 21 июля 2018 | 08:13
serhio_25__: Да-а-а, такой глупости я еще не видел. Посижу еще посмотрю!
olegleon 21 июля 2018 | 07:45
а где рассказы, что люди умирают от недостатка еды? ну да, в такую чушь никто не поверит, т.к. даже хомячки ходят в магазины и всё видят своими глазами
radionews 21 июля 2018 | 07:53
Пора ввести талоны на продукты, мыло, носки, бушлат, ботинки и и.д. и выдавать талонами зарплату.
Это будет зубодробительный удар по пиндосами, мир вздрогнет от ужаса перед Россией.
Чтобы ещё более лучше все было, надо отметить тот отпуска, увеличить продолжительность рабочего дня. Россия - воюющая страна, кругом фашисты.
Да, и давно на всех улицах и помойках России не давили гусей и колбасу, не жгли сыр и не пилили капусту лобзиком. Надо возобновить эти скрепные занятия русичей.
".. от погони ушли пожилой Пармезан и радистка его Моцарелла"...
banyi3 21 июля 2018 | 07:57
radionews: Так и живёт по талонам ((( И хотим в бушлатах.. ((
palmcoast___ 21 июля 2018 | 08:00
Правильное решение., нечего обжирать Америку и Европу, свое выращивайте.
ly4_sveta 21 июля 2018 | 08:08
«А че? Все окейно.» Население уже подсело на «пальму»,
молочный продукт, сырный продует, творожный продукт,
колбасно-бумажные обрезки и прочие очистки с антибиотиками.
Нельзя отменять. Ломки начнутся! Только вот как, интересно,
с продолжительностью жизни от такой «обжираловки».
«Готовы питаться одним дошираком,
довольствуясь водкой и скудным жильем.
Когда нас поставят начальники раком,
Мы это устойчивой позой зовём.»
ramses333 21 июля 2018 | 08:12
Интересно, сколько продержится это эмбарго, если заставить эти самые "власти" тоже жрать фальсификат, каким они заставляют питаться всю Россию? Лицемерные и циничные твари.