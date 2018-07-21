В Дагестане разыскивают неизвестных, которые убили двух полицейских
Нападение произошло накануне вечером на федеральной трассе «Кавказ». Огонь открыли из машины по патрульному автомобилю.
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Нападение произошло накануне вечером на федеральной трассе «Кавказ». Огонь открыли из машины по патрульному автомобилю.
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии3
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yralez 21 июля 2018 | 07:38
Тоже из патрульной машины ?
tovarich67 21 июля 2018 | 07:46
yralez: запросто.место не поделили
davi__koloradov 21 июля 2018 | 07:54
Это пастухи и трактористы, доведенные до отчаяния кремлевской хунтой.