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07:30, 21 июля 2018

Дональд Трамп отказался от предложения Владимира Путина провести референдум в Донбассе

Это сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности США Гарретта Маркиса. По его словам, голосование на неподконтрольной Украине территории не будет легитимным. По сведениям Bloomberg, на встрече с президентом России в Хельсинки американский лидер сказал, что подумает над идеей референдума. По информации источника «Интерфакса», речь шла о том, чтобы жители Луганской и Донецкой областей высказались за предоставление отдельным районам автономии в составе Украины.

Комментарии

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olegleon 21 июля 2018 | 07:40

подумал, посоветовался с помощниками и решил, что "не будет легитимным".
вполне нормальная работа

hunterhead 21 июля 2018 | 07:48

olegleon: "подумал, посоветовался с помощниками и решил, что "не будет легитимным". "

Трамп наконец понял что Путен сумасшедший. Но повел себя дипломатично - как врач с тяжелым пациентом...:-D

serhio_25__ 21 июля 2018 | 08:09

hunterhead: У Парашки аж от сердца отлегло. Трамп больше не агент Путина. Парашистам срочно выдают новые методички.

mr_samgin 21 июля 2018 | 07:41

Радио Свобода заявило,что весь Донбасс хочет вернуться на Украину. Сепаратистов только 30 тысяч. Референдум был бы разгромным для Путина.

shicotus_live 21 июля 2018 | 08:46

mr_samgin: Радио Свобода заявило...
_____________________________________
А что по этому поводу заявил журнал "Мурзилка"? Он так же компетентен, как и эти пропагандоны))

banyi3 21 июля 2018 | 07:42

Будет оно легитимным или нет, это второй вопрос. Главный вопрос - тихо с санкциями, промолчат или воевать пойдут? ))) Шпрот в составе СССР никогда не признавали, такая вот история...

davi__koloradov 21 июля 2018 | 07:47

И предложил референдумы в Калининграде, Татарстане, на Дальнем Востоке и Сахалине.

banyi3 21 июля 2018 | 07:49

davi__koloradov: Кто предложил? Не отвечайте! Я просто смеюсь , без обид)

pensioner25 21 июля 2018 | 07:48

Путин бы бы еще предложил Трампу провести референдум в России с повесткой: "Согласны ли вы с тем, что Трамп - законно избранный президент Америки"

kaputvsemu 21 июля 2018 | 07:48

Как же так, Донни?! А поцеловать?

ilia_lvovski 21 июля 2018 | 08:08

В России два почитаемых вождя-один с интеллектом провинциального таксиста,а другой с уровнем пастуха горных коз.

kiever 21 июля 2018 | 08:18

Ясно другое. Мнение киевских властей вообще ни кому не интересно.не важно. И ничего не определяет. Даже для их американских кураторов. решают за них, совсем другие страны. Сказали не проводить, не провели. А если бы Сказали проводить, то провели. И все эти полчища киевских пропагандистов, от мелких троллей минстеця, до ганаполей и прочих киевских киселевых, рассказывали с пеной у рта, как хорош этот референдум

komiccap_nkvd 21 июля 2018 | 08:24

Трамп ни за что не согласится на референдум в Техасе и Донбассе.
знает чем кончится

venmud 21 июля 2018 | 08:32

А Наш назначил референдум в Калифорнии.

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