В Алма-Ате сегодня простятся с фигуристом Денисом Теном

25-летний спортсмен был убит в четверг в результате потасовки с ворами, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля.

Гражданская панихида по фигуристу начнется во Дворце спорта имени Балуана Шолака в 10 часов утра по местному времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Алма-Аты.

Денис Тен был доставлен в реанимацию 19 июля в тяжелом состоянии с ножевым ранением бедра. Фигурист получил его в потасовке с злоумышленниками, которые пытались скрутить боковые зеркала его автомобиля. В результате спортсмен умер в больнице от потери крови. Один из двух подозреваемых в убийстве Тена был задержан и уже признал вину.

Крупнейшим достижением погибшего спортсмена была «бронза» на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Кроме того, Тен был первым и единственным фигуристом в истории Казахстана, которому, помимо медали на Олимпиаде, удалось завоевать награды чемпионатов мира, зимней Универсиады и множества других соревнований.

Режиссер Тимур Бекмамбетов заявил, что намерен снять фильм на основе идеи погибшего фигуриста. Денис Тен планировал дебютировать в кино с лентой об отношениях глухой девушки и немого юноши.