Иран, по некоторым данным, готовится к массированным кибератакам против США
Исламская республика создала необходимую компьютерную инфраструктуру, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники. В связи с этим Вашингтон усиливает защиту против кибернападений, предупреждает своих союзников, а также изучает возможные меры реагирования, отмечает телеканал.
Комментарии2
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compare 21 июля 2018 | 07:11
пусть испытают судьбу,персики...только потом,пусть не ноют и не жалуются всему миру на "ответку"....
nepeanois 21 июля 2018 | 07:11
путин приказал трампу называть теперь российских хакеров иранскими?