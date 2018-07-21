В Вологде санитарки больниц выйдут на митинг против снижения зарплаты
Младших медицинских работников массово переводят в уборщицы.
На санитарок возложили новые обязанности по уборке, сохранив и прежние – по уходу за больными и обработке операционных, кабинетов и оборудования. Зарплата снизилась с 30 тысяч рублей до минимальной. Все надбавки за вредность сняли. Младшие медицинские сотрудники требуют отменить эти решения руководства. Митинг пройдет под лозунгом «Верните больницам санитарок». Многие обращались в суд, но там не пошли навстречу, оставив все на усмотрение начальства. По словам сотрудницы Вологодской областной больницы, их ограбили, ввели в заблуждение, а вопросы о переводе на работу уборщицами решали одним днем. Об этом женщина рассказала сайту «Новости Волгограда». Проблеме уже больше года, однако, несмотря на возмущение людей, ее никто не решает. В результате страдают пациенты, многие санитарки увольняются, поскольку не могут прокормить свои семьи на такие маленькие зарплаты.
Проблема снижения зарплат санитарок и перевода их на работу уборщиц возникла не только в Вологде, но и в ряде других российских городов.
Комментарии4
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dilevski1973 21 июля 2018 | 07:13
Это опечатка? Я про 30 000. У нас в Тамбове средний мед персонал столько не получает.
rash 21 июля 2018 | 07:15
Ну совсем оборзели санитарки, а в Сирии на что воевать, лётчикам и так надбавки сняли, ну никакого патриотизма, а как же спесь путина, а бабло для повара - холопки должны последнее снять себя.
kypykyky 21 июля 2018 | 07:18
rash: какие не правильные санитарки. вон, уже даже дети спели о готовности умереть за дядю вову.
а эти.. предатели!
kochar 21 июля 2018 | 07:18
Моя знакомая из одной крупной больницы в Москве подтвердила сокращения.
Здесь тоже самое.
Везде тоже самое.
Везде жопа.