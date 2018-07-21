В Вологде санитарки больниц выйдут на митинг против снижения зарплаты

Младших медицинских работников массово переводят в уборщицы.

На санитарок возложили новые обязанности по уборке, сохранив и прежние – по уходу за больными и обработке операционных, кабинетов и оборудования. Зарплата снизилась с 30 тысяч рублей до минимальной. Все надбавки за вредность сняли. Младшие медицинские сотрудники требуют отменить эти решения руководства. Митинг пройдет под лозунгом «Верните больницам санитарок». Многие обращались в суд, но там не пошли навстречу, оставив все на усмотрение начальства. По словам сотрудницы Вологодской областной больницы, их ограбили, ввели в заблуждение, а вопросы о переводе на работу уборщицами решали одним днем. Об этом женщина рассказала сайту «Новости Волгограда». Проблеме уже больше года, однако, несмотря на возмущение людей, ее никто не решает. В результате страдают пациенты, многие санитарки увольняются, поскольку не могут прокормить свои семьи на такие маленькие зарплаты.

Проблема снижения зарплат санитарок и перевода их на работу уборщиц возникла не только в Вологде, но и в ряде других российских городов.