Владимир Путин заявил, что идея повышения пенсионного возраста ему не нравится
При этом президент выступил с доводами в пользу реформы.
В 2005 году Путин заявил, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
При этом президент выступил с доводами в пользу реформы.
В 2005 году Путин заявил, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет.
Дмитрий Быков: Даже мундиаль не принес нам никакой солидарности Даже во время общего праздника все спорят о том, что сосед болеет неправильно. Или он слишком много кричит, или как можно болеть, когда одни сидят, а другие нищенствуют? И все неправильно вы празднуете, и неправильно вы скорбите!..
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tanyaya 21 июля 2018 | 07:12
Пацан слово дал, пацан слово взад взял.
Как был уёб**ем из подворотни, так им и остался.
lager23 21 июля 2018 | 07:16
Изворотливая плешекрыса времени даром не теряет, он мастер многоходовочек, воровства и лжи!
koleg197 21 июля 2018 | 07:17
так сначала выгони гастеров,чтоб освободились рабочие места для пенсионеров
ura_123 21 июля 2018 | 07:17
А вы,малоуважаемые раиссяне хотели,мундилиаду бесплатно посещать?
Не це хлопчики,за всё нужно платить. В том числе и за переизбрание этого чмо из подворотни.