Диего Марадона будет жить в Минске в особняке за 20 миллионов долларов
В доме 7 комнат и бассейн с подогревом, пишет аргентинская газета «Кларин». Недалеко находится аэродром, откуда Марадона частным самолетом будет летать в Брест. В мае известный аргентинский футболист и тренер стал председателем правления брестского «Динамо».
Комментарии2
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astet 21 июля 2018 | 06:46
Лукашенко тоже видимо
поднял великую Белоруссию с колен?
И также как в великой России
тоже ничего своего ;)))
Даже футбол и тот из Южной Америки...
kochar 21 июля 2018 | 06:56
Лишний раз убеждаешься,что любой кто остаётся больше положенного срока правителем становится параноиком и из трона только ногами вперёд.