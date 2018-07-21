Российский боец смешанного стиля Муслим Салихов провалил допинг-тест
Как сообщили в пресс-службе UFC, получено уведомление от Американского антидопингового агентства. 34-летний Салихов выступает в полусреднем весе. В UFC он выступает с октября прошлого года и за это время провел два поединка. Один закончился его победой, а другой – поражением.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
koleg197 21 июля 2018 | 07:07
вот эта юэфси продажная