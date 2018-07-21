В Дагестане в результате нападения убиты двое полицейских
Накануне вечером их в служебном автомобиле обстреляли неизвестные из машины на федеральной трассе «Кавказ». На место происшествия приехал глава МВД республики. Нападавшие скрылись, их разыскивают.
Комментарии2
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astet 21 июля 2018 | 06:43
Не стихает борьба народная с оккупантами?
archibald_dandy_esquire 21 июля 2018 | 06:51
astet:
не забывает ли сынуля братьев Ротенбергов брать дань с дальнобойщиков, проезжающих по ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе "Кавказ"?
а то ему маловато - решением правительства ещё 17.000 км получают статус "федеральных" трасс - сынуля хочет яхту длиной метров на 40-50