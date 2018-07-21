Российская компания «Русал» обратилась в Минфин США с планом вывода из-под американских санкций
Это сообщил агентству «Рейтер» глава ведомства Стивен Мнучин. Он подчеркнул, что считает своей целью оставить «Русал» в бизнесе, если будет найдено приемлемое решение. Один из крупнейших в мире производителей алюминия попал под санкции из-за контролирующего акционера Олега Дерипаски. Российский миллиардер пообещал сократить свою долю в компании ниже 50%. Он уже покинул совет директоров «Русала».
Комментарии2
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davi__koloradov 21 июля 2018 | 06:48
Путинцы сапоги лижут "пиндосам"?
"Никогда такого не было, и вот опять."
lom2011 21 июля 2018 | 07:10
Олег Дерипаска, конченный мерзавец. Жаден до безумия.
Весь его толлинговый глинозём выгружается в российский портах грейферами из трюмов судов. Дерипаска поскупился на установку специальных перегрузочных комплексов.
Наверное нигде в мире так не выгружают глинозём.
Жители всех портовых городов начали страдать болезнями дыхательных путей, увеличилось количество заболевших раком. В полной связи с повышением глинозёма в воздухе.
По сути, Дерипаска преступник. Но Путин его любит и не наказывает.