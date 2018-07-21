На территории столичной Трехгорной мануфактуры сегодня пройдет фестиваль современного искусства «Форма»
Молодые культурологи и историки искусства в специальной форме будут проводить регулярные экскурсии по всему фестивалю.
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Молодые культурологи и историки искусства в специальной форме будут проводить регулярные экскурсии по всему фестивалю.
Дмитрий Быков: Даже мундиаль не принес нам никакой солидарности Даже во время общего праздника все спорят о том, что сосед болеет неправильно. Или он слишком много кричит, или как можно болеть, когда одни сидят, а другие нищенствуют? И все неправильно вы празднуете, и неправильно вы скорбите!..
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