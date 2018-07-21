Телеведущая Fox News была уволена после того, как стало известно, что она встречается с сыном президента США
Как пишет издание Hollywood Reporter, официально причины увольнения не названы, но до этого руководство телеканала требовало от Кимберли Гилфойл раскрыть факт отношений с Дональдом Трампом-младшим. Сообщается, роман сына американского президента с телеведущей начался во время его развода с женой.
Комментарии2
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boseal 21 июля 2018 | 06:23
Ждем откровения Карины Орловой о попрании всех норм демократии в США.
buzukin1912 21 июля 2018 | 06:39
Ну шо же - сыну президента ходить по проституткам? Как-то некошерно, да и опять же СПИД безумствует в Америке, особенно среди черного населения - наркоманы... Какие-то звери в этом ФоксНьюс, штобы им жены отказали во взаимности!