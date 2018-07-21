ФСБ считает, что связь должна подорожать на 10% для покрытия расходов из-за «закона Яровой»
Как сообщает агентство «Рейтер», об этом говорится в ответе Минкомсвязи на обращение Уральской ассоциации операторов связи. Глава ассоциации Леонид Блинов с оценкой ФСБ не согласился и заявил, что операторам придется вдвое повышать стоимость своих услуг, чтобы компенсировать затраты. С 1 июля операторы связи обязаны хранить разговоры и переписку пользователей в течение полугода. Интернет-трафик пользователей нужно хранить один месяц. Провайдеры начали повышать цены на свои услуги еще в мае.
Комментарии5
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drtomsky 21 июля 2018 | 06:34
Нормальная ситуация - это когда ФСБ вкалывает, чтобы страна жила нормально. А когда страна вкалывает, чтобы хорошо жилось ФСБ - это только обсценной лексикой описать можно.
lager23 21 июля 2018 | 06:38
Будем говорить больше и больше пользоваться интернетом, чтобы они сдохли от перегрузки!
vladimir1967 21 июля 2018 | 06:51
Пусть яровая и платит.
radionews 21 июля 2018 | 06:57
Для стабильности государства надо цены повысить в десять раз. Иначе завтра тут будут базы НАТО
Но для крымчан цены будут прежними.
lom2011 21 июля 2018 | 07:13
Ну так надо покрывать затраты, в том числе, вычетами из личных доходов Яровой и Озерова, Медведева и Путина, Бортникова и Патрушева, много кого ещё. Тысяч нечестивцев, приложивших руку к очередному мероприятию, влияющему на благосостояние россиян. В сторону обнищания.