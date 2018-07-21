ФСБ считает, что связь должна подорожать на 10% для покрытия расходов из-за «закона Яровой»

Как сообщает агентство «Рейтер», об этом говорится в ответе Минкомсвязи на обращение Уральской ассоциации операторов связи. Глава ассоциации Леонид Блинов с оценкой ФСБ не согласился и заявил, что операторам придется вдвое повышать стоимость своих услуг, чтобы компенсировать затраты. С 1 июля операторы связи обязаны хранить разговоры и переписку пользователей в течение полугода. Интернет-трафик пользователей нужно хранить один месяц. Провайдеры начали повышать цены на свои услуги еще в мае.