ФСИН проводит проверку ярославской колонии после видео с пытками

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Нужно выяснить, почему это не сделали еще в прошлом году, сказал «Эху Москвы» глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов

Накануне «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН, на котором люди в форме жестоко избивают заключенного Евгения Макарова. По сведениям издания, это было в июне прошлого года.