ФСИН проводит проверку ярославской колонии после видео с пытками
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Нужно выяснить, почему это не сделали еще в прошлом году, сказал «Эху Москвы» глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов
Накануне «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН, на котором люди в форме жестоко избивают заключенного Евгения Макарова. По сведениям издания, это было в июне прошлого года.
Комментарии5
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j_partizan 21 июля 2018 | 06:21
почему это не сделали еще в прошлом году
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Понятное дело, чтобы весь мир об этом узнал, а также сделал выводы по соблюдению прав человека в России и по работе СК, отказавшего ранее в возбуждении уголовного дела по результатам проверки.
silver1975 21 июля 2018 | 06:46
Ну-ну,посмотрим как система будет судить своих.
archibald_dandy_esquire 21 июля 2018 | 06:55
silver1975: " Ну-ну,посмотрим как система будет судить своих."
никак - заведут уголовное дело, через год все забудут - и дело закроют
j_partizan 21 июля 2018 | 07:14
archibald_dandy_esquire:
С другой стороны, именно такого наказания желают многие потерпевшие для своего обидчика.
Однако, с большой долей вероятности, кавказца или вора они бы так бить не решились.
radionews 21 июля 2018 | 07:02
Факты не подтвердятся.
Это все пиндосы придумали, чтоб расиюшке навредить и лично путину.
Всех, кто наговаривал на ФСИН, посадят на двадцаточку за терроризм.