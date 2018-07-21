Диего Марадона будет жить в Минске в особняке за 20 миллионов долларов
В доме 7 комнат и бассейн с подогревом, пишет аргентинская газета «Кларин». Недалеко находится аэродром, откуда Марадона частным самолетом будет летать в Брест. В мае известный аргентинский футболист и тренер стал председателем правления брестского «Динамо».
Комментарии2
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hrenvam 21 июля 2018 | 05:12
Поставку кокаина Минск согласует с Москвой...
yralez 21 июля 2018 | 05:46
Перехватили.....неужто не перекупим ?