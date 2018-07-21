Диего Марадона будет жить в Минске в особняке за 20 миллионов долларов

В доме 7 комнат и бассейн с подогревом, пишет аргентинская газета «Кларин». Недалеко находится аэродром, откуда Марадона частным самолетом будет летать в Брест. В мае известный аргентинский футболист и тренер стал председателем правления брестского «Динамо».