Пострадавший от «Новичка» британец выписан из больницы

Это сообщили врачи. Сам Чарли Роули не общался с журналистами. Его подруга, Дон Стерджес, умерла в результате отравления. Следователи считают, что нервно-паралитическое вещество находилось в пузырьке из-под духов, обнаруженном парой в центре Солсбери, и Стерджес распылила вещество прямо себе на кожу, передает Би-би-си. По данным полиции, тем же ядом «Новичок» были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон обвиняет в попытке убийства Россию.