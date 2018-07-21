США объявили о предоставлении Украине 200 миллионов долларов на подготовку армии и закупки военной техники
В американском министерстве обороны отметили, что с 2014 года Вашингтон оказал Киеву помощь в сфере безопасности на общую сумму в один миллиард долларов. В бюджете США на 2018 год заложены 620 миллионов долларов на поддержку Украины.
Комментарии3
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kondrat_vlad 21 июля 2018 | 05:31
Это ответ Трампа на сияющую лыбу Путина.
kisa2000 21 июля 2018 | 05:37
интересно кому уйдут эти деньги, в чьи карманы.
mavviomi 21 июля 2018 | 05:45
kisa2000: а твое какое свинячье дело? Будут бить ватников и коларадов!