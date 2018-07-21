Власти Москвы согласовали в центре города митинг против повышения пенсионного возраста

Акция пройдет 29 июля на проспекте Сахарова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент региональной безопасности Москвы. Это первый разрешенный митинг в центре Москвы после чемпионата мира по футболу. Заявку подала Либертарианская партия на 10 тысяч участников.