Телеведущая Fox News была уволена после того, как стало известно, что она встречается с сыном президента США
Как пишет издание Hollywood Reporter, официально причины увольнения не названы, но до этого руководство телеканала требовало от Кимберли Гилфойл раскрыть факт отношений с Дональдом Трампом-младшим. Сообщается, роман сына американского президента с телеведущей начался во время его развода с женой.
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