Российская компания «Русал» обратилась в Минфин США с планом вывода из-под американских санкций

Это сообщил агентству «Рейтер» глава ведомства Стивен Мнучин. Он подчеркнул, что считает своей целью оставить «Русал» в бизнесе, если будет найдено приемлемое решение. Один из крупнейших в мире производителей алюминия попал под санкции из-за контролирующего акционера Олега Дерипаски. Российский миллиардер пообещал сократить свою долю в компании ниже 50%. Он уже покинул совет директоров «Русала».