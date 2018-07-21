Госсекретарь США выразил надежду, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся осенью в Вашингтоне

Это будет к лучшему, сказал Майк Помпео. Ранее глава американской разведки Дэн Коутс рассмеялся, когда узнал от журналистов о приглашении президента России в столицу США. После недавних переговоров лидеров двух стран Трамп заявил, что оговорился в Хельсинки и доверяет выводам разведки о вмешательстве России в американские выборы. Демократы в Конгрессе США хотели допросить переводчицу, чтобы узнать о чем говорили Трамп с Путиным, но республиканцы проголосовали против.