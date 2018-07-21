Компания Disney разорвала контракт с авторов двух фильмов «Стражи Галактики» из-за его старых записей в «Твиттере»

Около 10 лет назад Джеймс Ганн шутил о СПИДе, Холокосте, изнасилованиях и избиении детей. Как сообщает издание Holywood Reporter, на это обратил внимание один ультраправый сторонник теорий заговоров и устроил целую кампанию в соцсетях. Джеймс Ганн написал, что его шутки были ужасны и что с тех пор он изменился, но его уволили с поста режиссера третьей части «Стражей Галактики».