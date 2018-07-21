Иран, по некоторым данным, готовится к массированным кибератакам против США
Исламская республика создала необходимую компьютерную инфраструктуру, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники. В связи с этим Вашингтон усиливает защиту против кибернападений, предупреждает своих союзников, а также изучает возможные меры реагирования, отмечает телеканал.
Комментарии3
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deir_ez_zor 21 июля 2018 | 03:24
С РФ все ясно, гадит ради того что бы гадить, в этом вся суть государства основанного ордой, а Ирану это зачем?
niknik 21 июля 2018 | 03:38
deir_ez_zor: Это они так у себя революции очередные цветные готовят)))
severnaj 21 июля 2018 | 03:59
deir_ez_zor: Для того же. Просто ненависть к Штатам не дает ни спать ни есть ничтожествам. А еще, возможно, новость запущена для того, чтобы переключить наконец американцев с России на кого-нибудь еще. Ну какие у Ирана могут быть кибервойска, даже смешно.