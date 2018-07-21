Власти Москвы согласовали в центре города митинг против повышения пенсионного возраста
Акция пройдет 29 июля на проспекте Сахарова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент региональной безопасности Москвы. Это первый разрешенный митинг в центре Москвы после чемпионата мира по футболу. Заявку подала Либертарианская партия на 10 тысяч участников.
Комментарии3
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murad_manapov 21 июля 2018 | 03:21
Путин в первых рядах пойдет, с Собяниным
lenin3 21 июля 2018 | 03:32
Только Вошьдь промямил что-то невнятное о судьбе пенсионной реформы(быть или не быть,не ясно),как Собакин решил немного опередить и разрешил митинг.Вот что значит-старый аппаратчик,всегда держит нос по ветру...)))
salut__521 21 июля 2018 | 03:40
Кремлёвцы решили у быдла чуток революционный пар стравить через митинговый клапан, чтоб потом спокойно обушком по пенсионерской башке хрясь!..