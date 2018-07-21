Дональд Трамп отказался от предложения Владимира Путина провести референдум в Донбассе

Это сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности США Гарретта Маркиса. По его словам, голосование на неподконтрольной Украине территории не будет легитимным. По сведениям Bloomberg, на встрече с президентом России в Хельсинки американский лидер сказал, что подумает над идеей референдума. По информации источника «Интерфакса», речь шла о том, чтобы жители Луганской и Донецкой областей высказались за предоставление отдельным районам автономии в составе Украины.