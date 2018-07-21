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03:14, 21 июля 2018

Дональд Трамп отказался от предложения Владимира Путина провести референдум в Донбассе

Это сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности США Гарретта Маркиса. По его словам, голосование на неподконтрольной Украине территории не будет легитимным. По сведениям Bloomberg, на встрече с президентом России в Хельсинки американский лидер сказал, что подумает над идеей референдума. По информации источника «Интерфакса», речь шла о том, чтобы жители Луганской и Донецкой областей высказались за предоставление отдельным районам автономии в составе Украины.

Комментарии

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baran_provokator 21 июля 2018 | 03:21

ну и дурак. лучше бы согласился, но обусловил бы это референдумом жителей чукотки и аляски по воссоединению ))

tanyaya 21 июля 2018 | 04:00

baran_provokator: Это было крайне странное предложение. Типа того, что встретились президседатели Ктая и Индии и между собой договорились провести референдум в Гондурасе. Вас ничего в этой схеме не напрягает?

tanyaya 21 июля 2018 | 04:03

Наш царёк просто давно спятил. Если он вообще существует.
Выглядит как дебил, глазки пучит как дебил, говорит как дебил.
Значит, дебил и есть..

lenin3 21 июля 2018 | 03:23

Да как он посмел отказаться!Теперь Вошьдь точно сольет в прессу весь компромат на Трампа(которого,по утверждениям портянок,у него вагон и маленькая тележка)...)))

deir_ez_zor 21 июля 2018 | 03:31

Трамп предложил встречное предложение, провести референдум во всех национальных образования федерации от Кенигсберга до Камчатки и Сахалина, и конечно же под руководством и присмотром военных США. Это было бы справедливо, если кремль проводит свои референдумы на территории других государств, то другие государства должны иметь право проводить любые референдуме на территории РФ. Согласия РФ не нужно.

salut__521 21 июля 2018 | 03:34

А с какой-такой стати американская страна должна проводить референдумы в другой стране? Э не, фюрер, сам замазался, теперь и других замазать хочешь? Таким беспределом имеет полное фашистское право заниматься только оккупантская сволочь, ну как говняшка в Крыму...

davi__koloradov 21 июля 2018 | 03:36

Референдумы будут в Калининграде, Карелии, Татарстане, Кубани, Сибири, и Дальнем Востоке.

astlire 21 июля 2018 | 03:42

"референдум" о чем? что бы войти в состав сша 51 и 52 штатом?

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