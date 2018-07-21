Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
Об этом сообщает газета Jerusalem Post. Ранее Израиль ответил авиаударами на ракетные обстрелы своей территории. Погиб один израильский военный. С палестинской стороны были убиты три человека. По израильским данным, все они являются боевиками движения ХАМАС.
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maik19_ 21 июля 2018 | 02:25
Вот погиб ещё один молодой солдат-израильтянин на чужой земле...И кому это надо...