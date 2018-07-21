Российская компания «Русал» обратилась в Минфин США с планом вывода из-под американских санкций
Это сообщил агентству «Рейтер» глава ведомства Стивен Мнучин. Он подчеркнул, что считает своей целью оставить «Русал» в бизнесе, если будет найдено приемлемое решение. Один из крупнейших в мире производителей алюминия попал под санкции из-за контролирующего акционера Олега Дерипаски. Российский миллиардер пообещал сократить свою долю в компании ниже 50%. Он уже покинул совет директоров «Русала».
Комментарии2
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kaputvsemu 21 июля 2018 | 02:24
А зачем Русалу выходить из-под санкций? Они же полезные!
tanyaya 21 июля 2018 | 02:37
Нацпредатели.
В тюрягу.
И тщательно отбить их тушки.
Как это заведено.