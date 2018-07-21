Компания Disney разорвала контракт с авторов двух фильмов «Стражи Галактики» из-за его старых записей в «Твиттере»
Около 10 лет назад Джеймс Ганн шутил о СПИДе, Холокосте, изнасилованиях и избиении детей. Как сообщает издание Holywood Reporter, на это обратил внимание один ультраправый сторонник теорий заговоров и устроил целую кампанию в соцсетях. Джеймс Ганн написал, что его шутки были ужасны и что с тех пор он изменился, но его уволили с поста режиссера третьей части «Стражей Галактики».
Комментарии4
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xutinpuy 21 июля 2018 | 01:19
Ну песец!..
В кои то веки голивуд не гавно снял - и то обосрали!
Теперь от 3-й части все будут плеваться!
q3am 21 июля 2018 | 01:20
>> устроил целую кампанию в соцсетях
Как говорится, один дурак перекричит сто мудрецов...
aannin Александр Аннин 21 июля 2018 | 01:28
В том, что мир сошел с ума - полбеды, ведь, в конце концов, гении тоже были сумасшедшими. А беда в том, что мир сходит с ума под диктовку дегенератов. Сатана там правит бал - где политкорректность-то.
murad_manapov 21 июля 2018 | 01:32
береги честь смолоду. а то сегодня ты собчак - криминальный авторитет, а завтра ты собчак - розовый и пушистый единорог