Власти России продлили продуктовое эмбарго до конца 2019 года
Запрет на поставки целого ряда продуктов из ЕС, США и других стран был принят в 2014 году в ответ на санкции против России из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе. Санкционные продукты давят бульдозерами на мусорных полигонах. Так были уничтожены десятки тысяч тонн западной еды.
Комментарии6
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danko_viola 21 июля 2018 | 01:14
Где старуха данко1 из маями, кубанщины и армавира, где выросла, спец в имбарго.
tanyaya 21 июля 2018 | 01:21
Да и правда, зачем россиянским детям нормальная еда? Пусть жрут техническое пальмовое масло, доставленное из Индонезии в неочищенных от грязной нефти танкерах. Кого вообще в России интересует то, что жрут их дети? Никого.
r88w556xl4 21 июля 2018 | 02:16
tanyaya: зачем россиянским детям нормальная еда?
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Ахахаха, "нормальная еда" из США, хахаха. Это тот пластик с ГМО, химией и глютаматом, от которого у них туши целлюлитные ходят. Есть невозможно их еду, когда в США находишься. Избавились от этих помоев, и отлично.
tanyaya 21 июля 2018 | 02:21
r88w556xl4: Чувырла, ты хотя бы раз где-нибудь кроме папуасии-россии была? Ты хотя бы раз вообще жрала нормальную еду?
Смешная ты ))))))))))
salut__521 21 июля 2018 | 01:29
Смутно подозреваю, что десятки тысяч тонн было уничтожено, а сотни тысяч тонн украдено "терминаторами" для последующей продажи и набивания собственных карманов золотишком...
aleksandr39 21 июля 2018 | 01:34
Ура !!!! Хорошо бы еще ввести продуктовые карточки и опять вернуть продажу вареной колбасы не более одной " палки " в руки ,тем более что в ответ на западные санкции батон хлеба стал весить 340 граммов ,еще чуть чуть и как в блокаду Ленинграда будет 125 граммов .