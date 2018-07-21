Власти России продлили продуктовое эмбарго до конца 2019 года

Запрет на поставки целого ряда продуктов из ЕС, США и других стран был принят в 2014 году в ответ на санкции против России из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе. Санкционные продукты давят бульдозерами на мусорных полигонах. Так были уничтожены десятки тысяч тонн западной еды.