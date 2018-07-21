В Дагестане в результате нападения убиты двое полицейских
Накануне вечером их в служебном автомобиле обстреляли неизвестные из машины на федеральной трассе «Кавказ». На место происшествия приехал глава МВД республики. Нападавшие скрылись, их разыскивают.
Комментарии3
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begly_ 21 июля 2018 | 01:15
Слава героям. Работайте братья.
xutinpuy 21 июля 2018 | 01:17
Какой теракт?!
Просто хулиганство!
putn_pnh 21 июля 2018 | 02:10
Свободу приморским партизанам!