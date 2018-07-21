Z Архив новостей новости
5 15 6 645
01:09, 21 июля 2018

ФСБ считает, что связь должна подорожать на 10% для покрытия расходов из-за «закона Яровой»

Как сообщает агентство «Рейтер», об этом говорится в ответе Минкомсвязи на обращение Уральской ассоциации операторов связи. Глава ассоциации Леонид Блинов с оценкой ФСБ не согласился и заявил, что операторам придется вдвое повышать стоимость своих услуг, чтобы компенсировать затраты. С 1 июля операторы связи обязаны хранить разговоры и переписку пользователей в течение полугода. Интернет-трафик пользователей нужно хранить один месяц. Провайдеры начали повышать цены на свои услуги еще в мае.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

tanyaya 21 июля 2018 | 01:17

Ну раз ФСБ считает так, то так тому и быть. В два раза, так в два раза. Хоть бы одна шваль возмутилась. Им и интернет не надо. Накатил боярышника десять фунфыриков - и такой интернет открывается, что мама не горюй!

danko_viola 21 июля 2018 | 01:18

tanyaya: накати боярышник и возмутись, больная неодекватка. С бабкой данко1.

gordy 21 июля 2018 | 01:36

Допналог?

pmasel 21 июля 2018 | 02:36

gordy: Предлагаю разницу при повышение тарифов изымать из зарплат сотрудников фсб, правительства и госдумы.

drgonish 21 июля 2018 | 02:29

tanyaya:
[Хоть бы одна шваль возмутилась. ]
Уже есть. Это победа.

begly_ 21 июля 2018 | 01:19

Тут все логично., как минимум естественная инфляция, в первую очередь, заставляет предпринимателя поднимать цену. В США цена на связь тоже не стоит на месте.

marek 21 июля 2018 | 01:31

begly_:
Ага. А ещё в Европе пенсионный возраст 70 лет, а ещё на Гаити принято кушать оппозиционных политиков с хреном и редькой.
Да, и ещё в вышеперечисленных странах нет закона Яровой.
И в упомянутых вами США нет работающих бедных.
10% - налог, который будут платить все, кто согласился отказаться от Статьи 23 Конституции РФ.

pmasel 21 июля 2018 | 02:16

А в России несогласных нагайками линчуют....

begly_ 21 июля 2018 | 02:20

marek: И в упомянутых вами США нет работающих бедных.///

А вот тут правильнее было бы у работающих спросить. На мой взгляд вы правы, но не все работающие согласятся с нашим мнением.

vpoiskahdna 21 июля 2018 | 01:20

Ну так все ж для нашего блага, Цены поднимут, меньше в интернете сидеть будем, пенсионный возраст отодвинут - здоровей будем, чтоб до пенсии дожить, налоги поднимают - будем рачительнее к покупкам относится. Элементарно.

tanyaya 21 июля 2018 | 01:32

vpoiskahdna: Рачительнее на помойке?
Призываю всех российских пенсионеров и недопенсионеров прибыть на Рублёвочку/Новоогарёво и там поселиться у их помоечек.
Там так можно нажраться!

drgonish 21 июля 2018 | 02:31

Эй, птица, летим, там много вкусного! (с)
Ты смотри, не спали местечко...

drgonish 21 июля 2018 | 02:43

vpoiskahdna:
[Ну так все ж для нашего блага, Цены поднимут, меньше в интернете сидеть будем,]
Киберпанк делают не для того, что бы ты меньше в интернете сидел, а наоборот, что бы только там и сидел. :)

murad_manapov 21 июля 2018 | 01:30

архипелаг гулаг на горизонте

drgonish 21 июля 2018 | 02:38

Откуда такая надежда?
Лопату вперед таблицы умножения освоили? :)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 288 6 5838 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 289 6 21507 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 145 6 11778 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 124 6 10827 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Новости

Владимиру Путину не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста Но, по его словам, без изменений в пенсионной системе обойтись нельзя…

5 60 6 5580
Новости

Владимир Путин впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России По его словам, окончательного решения еще нет…

5 50 6 5088
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 68 6 7010 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 122 6 12823 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 127 6 13493 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Новости

Bloomberg: Во время встречи с Трампом Владимир Путин предложил ему провести референдум в Донбассе Предложение касается вопроса о статусе самопровозглашённых ДНР и ЛНР…

5 99 6 10678
Суть событий

Алексей Венедиктов ведущий: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

2956274

5 54 6 6025 20.07
#слушать 49:05 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, сетевизор, видео, передачи
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10454 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 110 6 12829 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13415 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Голосование
Нужен ли в России день памяти Николая II?
5 42 6 5459 17.07
Новости

Bloomberg: Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести в Донбассе референдум Как пишет Bloomberg, об этом речь шла в ходе переговоров тет-а-тет президентов России и США в Хельсинки…

5 82 6 10968

Популярное за неделю

Новости

Россияне в следующем году получат 10 дней новогодних каникул и  длинные майские праздники Минтруд предлагает перенести праздничные субботу и  воскресенье начала января 2019 года на май…

5 11 6 27393
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с «Курском» была ровно та же, что с мальчиками, найденными в пещере…

5 135 6 124868 14.07
#слушать 47:48 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 39 6 12248 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 319 6 490278 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 467 6 180848 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7123753
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3582371

Сегодня в эфире