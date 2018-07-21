ФСБ считает, что связь должна подорожать на 10% для покрытия расходов из-за «закона Яровой»
Как сообщает агентство «Рейтер», об этом говорится в ответе Минкомсвязи на обращение Уральской ассоциации операторов связи. Глава ассоциации Леонид Блинов с оценкой ФСБ не согласился и заявил, что операторам придется вдвое повышать стоимость своих услуг, чтобы компенсировать затраты. С 1 июля операторы связи обязаны хранить разговоры и переписку пользователей в течение полугода. Интернет-трафик пользователей нужно хранить один месяц. Провайдеры начали повышать цены на свои услуги еще в мае.
Комментарии15
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tanyaya 21 июля 2018 | 01:17
Ну раз ФСБ считает так, то так тому и быть. В два раза, так в два раза. Хоть бы одна шваль возмутилась. Им и интернет не надо. Накатил боярышника десять фунфыриков - и такой интернет открывается, что мама не горюй!
danko_viola 21 июля 2018 | 01:18
tanyaya: накати боярышник и возмутись, больная неодекватка. С бабкой данко1.
gordy 21 июля 2018 | 01:36
Допналог?
pmasel 21 июля 2018 | 02:36
gordy: Предлагаю разницу при повышение тарифов изымать из зарплат сотрудников фсб, правительства и госдумы.
drgonish 21 июля 2018 | 02:29
tanyaya:
[Хоть бы одна шваль возмутилась. ]
Уже есть. Это победа.
begly_ 21 июля 2018 | 01:19
Тут все логично., как минимум естественная инфляция, в первую очередь, заставляет предпринимателя поднимать цену. В США цена на связь тоже не стоит на месте.
marek 21 июля 2018 | 01:31
begly_:
Ага. А ещё в Европе пенсионный возраст 70 лет, а ещё на Гаити принято кушать оппозиционных политиков с хреном и редькой.
Да, и ещё в вышеперечисленных странах нет закона Яровой.
И в упомянутых вами США нет работающих бедных.
10% - налог, который будут платить все, кто согласился отказаться от Статьи 23 Конституции РФ.
pmasel 21 июля 2018 | 02:16
А в России несогласных нагайками линчуют....
begly_ 21 июля 2018 | 02:20
marek: И в упомянутых вами США нет работающих бедных.///
А вот тут правильнее было бы у работающих спросить. На мой взгляд вы правы, но не все работающие согласятся с нашим мнением.
vpoiskahdna 21 июля 2018 | 01:20
Ну так все ж для нашего блага, Цены поднимут, меньше в интернете сидеть будем, пенсионный возраст отодвинут - здоровей будем, чтоб до пенсии дожить, налоги поднимают - будем рачительнее к покупкам относится. Элементарно.
tanyaya 21 июля 2018 | 01:32
vpoiskahdna: Рачительнее на помойке?
Призываю всех российских пенсионеров и недопенсионеров прибыть на Рублёвочку/Новоогарёво и там поселиться у их помоечек.
Там так можно нажраться!
drgonish 21 июля 2018 | 02:31
Эй, птица, летим, там много вкусного! (с)
Ты смотри, не спали местечко...
drgonish 21 июля 2018 | 02:43
vpoiskahdna:
[Ну так все ж для нашего блага, Цены поднимут, меньше в интернете сидеть будем,]
Киберпанк делают не для того, что бы ты меньше в интернете сидел, а наоборот, что бы только там и сидел. :)
murad_manapov 21 июля 2018 | 01:30
архипелаг гулаг на горизонте
drgonish 21 июля 2018 | 02:38
Откуда такая надежда?
Лопату вперед таблицы умножения освоили? :)