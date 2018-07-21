Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила проверить ярославскую колонию из-за видео с пытками
Она обратилась в Следственный комитет. Накануне «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН, на котором люди в форме жестоко избивают заключенного Евгения Макарова. По сведениям издания, это было в июне прошлого года. Следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Управление ФСИН по Ярославской области сообщило, что проводит собственную проверку.
Комментарии5
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tanyaya 21 июля 2018 | 01:14
Ну да. ФСИН само себя проверит и вынесет справедливый вердикт - мол, гестапо в нашей стране - это нормально.
anji70 21 июля 2018 | 01:20
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила проверить ярославскую колонию из-за видео с пытками
И выявить источник распространения видео.
murad_manapov 21 июля 2018 | 01:28
ну аффтар, держись!
nepeanois 21 июля 2018 | 01:40
проверить и наказать виновного, не выключившего камеру
manes 21 июля 2018 | 02:18
Ух ты, Москалькова попросила... Команда уже там и уголовка возбуждена. Оперативная наша.