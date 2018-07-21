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00:00, 21 июля 2018

Международный забег на Останкинскую телебашню пройдет сегодня при участии спортсменов из 12 стран

Марафон получил название – вертикальный.

Участникам забега предстоит преодолеть 337 метров. Марафон предназначен исключительно для профессиональных спортсменов. Приехали они из США, Великобритании, Германии, Хорватии, Ирландии, Малайзии и других стран. Путь к смотровой площадке будет пролегать по узкой винтовой лестнице внутри Останкинской телебашни. Россию представит Валентин Карзанов, среди достижений которого второе место в международном забеге на небоскреб в Дубае.
Марафон начнется в 11 утра. Для болельщиков организуют фан-зону с медиаэкраном. Мастер-классы подготовили для тех, кто хочет провести день активно, а не только наблюдать за участниками забега. Останкинская телебашня впервые принимает международный высотный марафон, который проводят уже 18 лет. Рекордное время, за которое спортсменам удавалось покорить расстояние до смотровой площадки, составляет 11 минут 55 секунд.

Ближайший массовый марафон для всех желающих состоится в Москве 23 сентября, регистрация открыта.

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