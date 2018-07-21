Бывший секретарь петербургского суда Александр Эйвазов, которого признали «узником совести», выходит на свободу
Из-за того, что ему зачли срок, который он провел в СИЗО, в колонии-поселении Эйвазов оказался лишь на несколько дней.
Александр Эйвазов – он раньше работал клерком в суде и конфликтовал там с начальством – сегодня выходит на свободу из колонии-поселения. Там по решению суда он должен был пробыть почти два года, однако молодого человека очень долго держали в СИЗО: когда это время зачли, то выяснилось, что срок заключения под стражей заканчивается через три дня. При этом Эйвазова наказали за то, что он якобы намеренно не подписал протокол одного из судебных заседаний, чем поставил под сомнение легитимность приговора. Сам Эйвазов вину не признает: он утверждает, что был в это время на больничном, а протокол его заставляли подписать задним числом. При этом суд признал, что между Эйвазовым и судьей была личная неприязнь, однако статью о клевете в отношении своего начальника из дела всё же исключили.
Несколько лет назад Эйвазов в социальных сетях публиковал факты о нарушениях в суде, свидетелями которых он стал.
Комментарии4
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danko1 21 июля 2018 | 00:19
Разоблачать преступления в путинских судах нынче уголовно наказуемо.
danko_viola 21 июля 2018 | 00:24
danko1: сотрешься старая маразматичка. Наказуемо.
koshkairina 21 июля 2018 | 00:29
Хоть одна хорошая новость! Ура!
fresh_breeze 21 июля 2018 | 00:41
А хто признал его узником совести? За что признал, не спрашиваю, тут всё в тексте чёрным по белому есть: "работал клерком в суде и конфликтовал там с начальством", "был в это время на больничном", "между Эйвазовым и судьей была личная неприязнь".
Да... круто помучила его его же совесть; конечно, он теперь её узник.
Люди, не конфликтуйте с начальством, не сидите на больничных, не испытывайте к сотрудникам личную неприязнь, иначе ваша совесть и вас сделает своим узником.