По факту пыток в ярославской колонии возбуждено уголовное дело

Оно расследуется по статье о превышении должностных полномочий с использованием насилия. В ФСИН назначено служебное расследование.

Видео, на котором сотрудники ФСИН избивают заключенного в колонии №1 в Ярославской области, опубликовано сегодня на сайте «Новой газеты».

Необходимо выяснить, почему уголовное дело о пытках в ярославской колонии не появилось еще в прошлом году. Об этом в интервью «Эху» сказал председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Михаил Федотов подчеркнул, что сейчас необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.

Он также упомянул, что есть немало примеров, когда проверки по жалобам заключенных проводятся успешно, и открываются уголовные дела.