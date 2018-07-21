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00:00, 21 июля 2018

По факту пыток в ярославской колонии возбуждено уголовное дело

Оно расследуется по статье о превышении должностных полномочий с использованием насилия. В ФСИН назначено служебное расследование.

Видео, на котором сотрудники ФСИН избивают заключенного в колонии №1 в Ярославской области, опубликовано сегодня на сайте «Новой газеты».

Необходимо выяснить, почему уголовное дело о пытках в ярославской колонии не появилось еще в прошлом году. Об этом в интервью «Эху» сказал председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Михаил Федотов подчеркнул, что сейчас необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.
Он также упомянул, что есть немало примеров, когда проверки по жалобам заключенных проводятся успешно, и открываются уголовные дела.

Комментарии

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mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 00:14


Нужно сделать всероссийскую доску садистского позора, куда вывешивать садистов - вертухаев, мильтонов и т.п.
Чтобы их семьи могли гордиться перед соседями, учителями и коллегами на работе.

danko_viola 21 июля 2018 | 00:30

mikhail_spb_: нужно, вероятно, возможно, наверное, мильтоны, пролонгация, вроде, кадырка, пропиндосить. Что бы. И коллегами. Куда.

sagen 21 июля 2018 | 00:46

mikhail_spb_: Для начала нужно либерализовать всю систему исполнения наказания. Чтобы оно не предназначалось изначально для издевательств и пыток, как оно было во все время существования советской власти и перешло по наследству и в Россию. В царской России у заключенных было, мне кажется, больше прав. Ну а дальше вывести тюрьмы из подчинения силовых органов. А вообще надо менять нравы в обществе. Страна, которая видит свое величие только в войнах не сможет ничего кардинально изменить. Не та ментальность.

tanyaya 21 июля 2018 | 01:10

mikhail_spb_: Вы ошибаетесь. В путинской России они висят на доске почёта. Им вручают ордена и премии. Ими гордится любая бабка из села Мухоструево. Вот увидите, им всем Путин вручит звёзды Героев России. Тайно.
Ведь в нашей стране все герои - это ублюдки, убийцы, казнокрады и подонки.

tanyaya 21 июля 2018 | 01:05

Это не превышение должностных полномочий. Это когда двадцать два бугая-ублюдка, находясь на государственной службе, набиваются в одно помещение и последовательно, методично и привычно (как причесаться или почистить зубы) отбивают все мышцы живого человека в фарш. При этом ещё четыре ублюдка удерживают этого человека в бездвижном состоянии.
Им за это дают повышенное содержание на такой "работе" и выход на пенсию в 45 лет с тоже в три-четыре раза повышенной пенсией?
Их дети гордятся тем, что их папы "работают" убийцами и садистами?

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