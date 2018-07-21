Владимир Путин впервые высказался о проекте пенсионной реформы

Высказав аргументы в ее поддержку, президент признался, что ему лично, как и большинству россиян идея повышения пенсионного возраста не нравится. Видимо, в Кремле решили рассмотреть этот вопрос позже, — заявил в эфире «Эху Москвы» политолог Владимир Пастухов.