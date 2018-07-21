Владимир Путин впервые высказался о проекте пенсионной реформы
Высказав аргументы в ее поддержку, президент признался, что ему лично, как и большинству россиян идея повышения пенсионного возраста не нравится. Видимо, в Кремле решили рассмотреть этот вопрос позже, — заявил в эфире «Эху Москвы» политолог Владимир Пастухов.
Комментарии26
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mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 00:07
Спасая простых трудящихся, нацдилер основной удар берёт на себя.
Ведь если обычным россиянам пенсионный возраст поднимут всего на 5 лет, то ему - минимум на тридцать пять.
Народонаселение любит его и благодарно ему.
serge_moro 21 июля 2018 | 00:11
mikhail_spb_: Главный садист 18 лет в Кремле. Все 56 миллионов мазохистов проголосовали за него снова в марте 2018 . Путин удовлетворяет полностью 56 миллионов мазохистов , которые аж пищат ,чтобы их всех выпороли розгами следующие 6 лет. Они бооятся,что далеко не каждому улыбнется фортуна быть выпоротым за эти 6 лет. Они готовы дать следующие 6 ,чтобы мафиози-батюшка смог полностью удовлетворить все чаяния его холопов
danko_viola 21 июля 2018 | 00:15
serge_moro: хохло тролли вешайтесь! Где старая неодекватка бабка данко1?
palmcoast___ 21 июля 2018 | 00:08
Я, как кубанский казак, прошу совсем отменить пенсию в России.
Так и запишите.
danko1 21 июля 2018 | 00:12
palmcoast___: Не врите. Я сама родом с Кубани. Там давно казаков нет.
Были в 90-х ряженые, да и те в массе своей разбежались, т.к. посмешищем были.
В казаки на Кубани пьяницы и тунеядцы подались, которые никакого отношения к казачеству не имеют.
palmcoast___ 21 июля 2018 | 00:17
danko1:
Да вот вам крест., святой и истинный - я кубанский казак.
begly_ 21 июля 2018 | 00:30
danko1:
О, к вам еще один невежда примкнул лайком, который тоже не знает, что на Кубани таки есть, по сей день, казаки. Посмотрим кто будет следующий..
clandestino 21 июля 2018 | 00:53
begly_: Верно. У нас казаки есть везде, это в Бирмингеме или в Вадуце казаков нет, а у нас казачество ширится и процветает. Пока не слышал про сколковское казачество. Но оно есть!
alexisgross072018 21 июля 2018 | 00:38
palmcoast___: Ну и как вы это определяете ? Типа пра-дед служил у атамана Шкуро и рубал шашкой краснопузых ?
clandestino 21 июля 2018 | 00:46
palmcoast___: "Православный казак из евреев" (с) В Войнович "Москва 2042 год"
danko1 21 июля 2018 | 00:52
palmcoast___: Да нет там казаков давно.
Я, правда, в городе, в Армавире выросла, но последнего и единственного реального казака только в детстве видела.
Ряженые не в счет.
begly_ 21 июля 2018 | 00:58
danko1:
Вы еще скажите, что в России полицейский это тоже ряженый, академик Кадыров липовый и царь не настоящий.
begly_ 21 июля 2018 | 01:01
danko1:
Про то, что мы земляки помню., тут еще один земляк с нами, Махновец, который у меня в 70х штаны на котловане в Лабинске спер., спросите у него, если не верите., и не говорите, что я вру.
danko_viola 21 июля 2018 | 00:17
danko1: старая больная кубанщина из маями. В магазине на кубанщине в магазине у мамы где женщина. Не превращай сайт в помойку старя неодекватка!
begly_ 21 июля 2018 | 00:23
danko1:
Что у вас с логикой хромовастенько., сами утверждаете что в казаки на Кубани подались пьяницы и тунеядцы., и тут же говорите, что казаков на Кубани нет. Запутались вы совсем в своих кричалках, Галина. Вы же когда то бурно и возбужденно осуждали кубанских казаков, которые плетками девиц из Писси Райота на зимней Олимпиаде в Сочах хлестали..
danko_viola 21 июля 2018 | 00:26
begly_: Галина запуталась в показаниях, пото му что сбежала из лечебницы и от лечащаго врача. Пропустила уколы от бешенства.
begly_ 21 июля 2018 | 00:32
danko_viola:
Любо!
alexisgross072018 21 июля 2018 | 00:35
begly_: Просто определите свой статус в этом государстве и отношение к землевладелию. Проще назовите ряд характерных для этого сословия признаков.
begly_ 21 июля 2018 | 00:42
alexisgross072018:
Статус; не утраченное Российское гражданство и 6 гектаров земли под парами.
Характерные признаки; люблю выпить и хорошо поработать.
persev Виктор Перцев 21 июля 2018 | 00:11
Уважаемый Владимир Владимирович!
Вы в своих высказываниях ссылались на решения КПСС о увеличении пенсионного возраста в наше время.
В тех документах было написано о дележе собственности типа варварской приватизации, о умерших пенсионерах у которых отобрали вклады, которые они копили на свои похороны. О девальвации рубля.
О проданных наградах ветеранов, для покупки хлеба, чтобы не умереть с голоду.
Граждан проживающих в России уже раньше пограбили. Грабить ещё и сейчас это не правильно.
Владимир Владимирович, Вам, нравилось подрабатывать занимаясь извозом?
А многие граждане живут этим и сейчас. А многие граждане живут ещё хуже.
А многие родители в молодых семьях ходят на работу, а с детками находятся эти пенсионеры. Которых Вы, пытаетесь заставить работать после 60 лет. Это означает дополнительную финансовую нагрузку и на молодые семьи.
А вот у членов правительства и многих чиновников зарплаты за миллион, про осваивание и коррупцию тоже знаете. При любой зарплате чиновники берут взятки и пилят бюджет. История это уже доказала. Дырявый мешок нельзя наполнить картошкой!
И на этом фоне отбирать у граждан 1959 года рождения из семейного бюджета 130 тысяч рублей в 2019 году.
Это Грабёж!!!
zenytch 21 июля 2018 | 00:21
Ум, честь и совесть нашей эпохи
В детском садике был проведен поэтический конкурс, посвящённый предстоящей пенсионной реформе. В мужской номинации победил Вовочка со стишком:
Киваете на Штаты и Европу,
На курсы евро, долларов к рублю.
Катитесь, сволочи, картошкой в жопу!
Родителей без вас я прокормлю!
А среди девочек победила Танечка:
Я их грустных не в силах видеть,
Их сомнений и горьких дум.
Их же так ведь легко обидеть,
Потерявшим честь, совесть и ум!
clandestino 21 июля 2018 | 00:44
Ожидалось Мы с моряком Железняком и страдалицей Натальей оказались правы а депутанты -едросы и пропагандос Познер нет И как теперь быть? Будут ли депутанты-едросы рассматривать личное дело страстотерпицы и страдалицы Натальи за нарушение строгой мафиозной дисциплины или в соплях и слюнях просить у неё прощение? И что теперь мявкать пропагандосу Познеру? Во дураки-то они! А мы нет!
b0rts0v 21 июля 2018 | 00:56
ну вот и, милостию боговой" , ожидаемый благородный всадник в белом на белой лошади показался... ну пока не весь а токмо "полкорпуса"..))
b0rts0v 21 июля 2018 | 01:04
b0rts0v: ))"свита "сыграла короля" вдохновенно.. а Наталью Владимировну прокурорская чуйка на сей раз не подвела.. Госудрь мог бы гордиться..(прости господи))
gencek 21 июля 2018 | 01:02
Пора Путина навечно избирать - вон он как о простом народе беспокоится, а Медведева и все правительство вместе с Думой к стенке поставить!
valeriy_n 21 июля 2018 | 01:06
Вывод из его мямленья один - повышению пенсионного возраста быть!