S&P подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг России в иновалюте на инвестиционном уровне со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне со «стабильным» прогнозом. В российском минфине рассчитывают на дальнейшее повышение суверенного кредитного рейтинга. Между тем, «РУСАЛ» представил Минфину США предложения, которые могут привести к снятию с него санкций. Об этом РЕЙТЕР сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, он считает своей целью оставить «РУСАЛ» в бизнесе, если будет найдено приемлемое решение.