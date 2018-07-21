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00:00, 21 июля 2018

S&P подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг России в иновалюте на инвестиционном уровне со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне со  «стабильным» прогнозом. В российском минфине рассчитывают на дальнейшее повышение суверенного кредитного рейтинга. Между тем, «РУСАЛ» представил Минфину США предложения, которые могут привести к снятию с него санкций. Об этом РЕЙТЕР сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, он считает своей целью оставить «РУСАЛ» в бизнесе, если будет найдено приемлемое решение.

Комментарии

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mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 00:09


В ближайшее время Россия будет наводнена долларами, евро и прочей СКВ.
Куда народонаселение будет складывать пачки валюты?
Об этом подумали?

danko_viola 21 июля 2018 | 00:13

mikhail_spb_: вероятно, возможно, вроде, мильтоны, пролонгация, кадырка. Тролль хохло юморной. Вешайся. С самой старухой данко1!

danko_viola 21 июля 2018 | 00:20

mikhail_spb_: вешайся юморной хокло тролль!

begly_ 21 июля 2018 | 00:35

danko_viola:

Где валютчица Галина?

danko_viola 21 июля 2018 | 00:36

begly_: сдохла под забором. К покойному ведемченко в схроны отправили.

begly_ 21 июля 2018 | 00:53

danko_viola:

Да ничо с ней ни будет., занята видать - чужие деньги считает, чтобы опереться на них в комментарии.

mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 00:43

begly_: а где мой друг Чуркин??

begly_ 21 июля 2018 | 00:46

mordvinyka_zabiyka:

Ты помнишь, что ты мои штаны, новые, в начале 70х на котловане украл? Когда ворочать будешь?

begly_ 21 июля 2018 | 00:51

Где мои штаны??

mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 00:52

begly_: Помню)))Вот только не помню, на новом или на старом))

begly_ 21 июля 2018 | 01:04

mordvinyka_zabiyka:

На старом, что на низу города был.

palmcoast___ 21 июля 2018 | 00:15

Вот видите, ни напрасно президент Путин говорил в ежегодном обращении, что растет благосостояние российского народа, крепнет дух и воля к победе..

mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 00:32

palmcoast___: нет, не напрасно решения 27 съезда Партии принимали , и закрома Родины росли))

mayk01_18 21 июля 2018 | 01:06

palmcoast___: Ну если честно-то это следующий рейтинг,сразу после " мусорного" и только одним рейтинговым агенством..aгенство .Fitch--кредитный рейтинг России повышать не стало..

ukraina_biomusor 21 июля 2018 | 00:11

Вот что санкции животворящие делают ! Либерде и кастрюлям - страшно страдать ! Случаи суицида в связи данным прогнозом ,со стороны людей с чистыми и светлыми лицами будут только приветствоваться !)

mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 00:25

прогнозы прогнозы..
Если зырян Родину не просрёт он уже и не зырян)))

grazschdanin 21 июля 2018 | 00:35

Почему позитивные новости вызывают такой скрежет зубовный у либеральных хомячков?

begly_ 21 июля 2018 | 00:49

grazschdanin:

А потому, что каждый либерал предпочитает чтобы у соседа либерала корова издохла.

proxozhij 21 июля 2018 | 00:55

А что, археологи другую какую-то Россию открыли? Россияне, переселяйтесь туда!

greeg1 21 июля 2018 | 00:57

Короче. Два пишем, три в уме.

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