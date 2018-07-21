S&P подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг России в иновалюте на инвестиционном уровне со «стабильным» прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне со «стабильным» прогнозом. В российском минфине рассчитывают на дальнейшее повышение суверенного кредитного рейтинга. Между тем, «РУСАЛ» представил Минфину США предложения, которые могут привести к снятию с него санкций. Об этом РЕЙТЕР сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, он считает своей целью оставить «РУСАЛ» в бизнесе, если будет найдено приемлемое решение.
Комментарии20
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mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 00:09
В ближайшее время Россия будет наводнена долларами, евро и прочей СКВ.
Куда народонаселение будет складывать пачки валюты?
Об этом подумали?
danko_viola 21 июля 2018 | 00:13
mikhail_spb_: вероятно, возможно, вроде, мильтоны, пролонгация, кадырка. Тролль хохло юморной. Вешайся. С самой старухой данко1!
danko_viola 21 июля 2018 | 00:20
mikhail_spb_: вешайся юморной хокло тролль!
begly_ 21 июля 2018 | 00:35
danko_viola:
Где валютчица Галина?
danko_viola 21 июля 2018 | 00:36
begly_: сдохла под забором. К покойному ведемченко в схроны отправили.
begly_ 21 июля 2018 | 00:53
danko_viola:
Да ничо с ней ни будет., занята видать - чужие деньги считает, чтобы опереться на них в комментарии.
mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 00:43
begly_: а где мой друг Чуркин??
begly_ 21 июля 2018 | 00:46
mordvinyka_zabiyka:
Ты помнишь, что ты мои штаны, новые, в начале 70х на котловане украл? Когда ворочать будешь?
begly_ 21 июля 2018 | 00:51
Где мои штаны??
mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 00:52
begly_: Помню)))Вот только не помню, на новом или на старом))
begly_ 21 июля 2018 | 01:04
mordvinyka_zabiyka:
На старом, что на низу города был.
palmcoast___ 21 июля 2018 | 00:15
Вот видите, ни напрасно президент Путин говорил в ежегодном обращении, что растет благосостояние российского народа, крепнет дух и воля к победе..
mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 00:32
palmcoast___: нет, не напрасно решения 27 съезда Партии принимали , и закрома Родины росли))
mayk01_18 21 июля 2018 | 01:06
palmcoast___: Ну если честно-то это следующий рейтинг,сразу после " мусорного" и только одним рейтинговым агенством..aгенство .Fitch--кредитный рейтинг России повышать не стало..
ukraina_biomusor 21 июля 2018 | 00:11
Вот что санкции животворящие делают ! Либерде и кастрюлям - страшно страдать ! Случаи суицида в связи данным прогнозом ,со стороны людей с чистыми и светлыми лицами будут только приветствоваться !)
mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 00:25
прогнозы прогнозы..
Если зырян Родину не просрёт он уже и не зырян)))
grazschdanin 21 июля 2018 | 00:35
Почему позитивные новости вызывают такой скрежет зубовный у либеральных хомячков?
begly_ 21 июля 2018 | 00:49
grazschdanin:
А потому, что каждый либерал предпочитает чтобы у соседа либерала корова издохла.
proxozhij 21 июля 2018 | 00:55
А что, археологи другую какую-то Россию открыли? Россияне, переселяйтесь туда!
greeg1 21 июля 2018 | 00:57
Короче. Два пишем, три в уме.