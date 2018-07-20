Республиканская партия США проведет свой очередной съезд для выдвижения кандидата на пост президента в 2020 году в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Как передает Рейтер, решение было принято на заседании Национального комитета партии в Остине. Глава Нацкомитета Ронна Ромни ожидает, что на будущем съезде партия вновь выдвинет в президенты нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа, а на пост вице-президента — Майкла Пенса. В 2008 году Северная Каролина проголосовала за демократа Барака Обаму, однако в 2012 году жители штата поддержали республиканца Митта Ромни, а в 2016 году -Трампа.