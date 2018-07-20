Республиканская партия США проведет свой очередной съезд для выдвижения кандидата на пост президента в 2020 году
Республиканская партия США проведет свой очередной съезд для выдвижения кандидата на пост президента в 2020 году в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Как передает Рейтер, решение было принято на заседании Национального комитета партии в Остине. Глава Нацкомитета Ронна Ромни ожидает, что на будущем съезде партия вновь выдвинет в президенты нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа, а на пост вице-президента — Майкла Пенса. В 2008 году Северная Каролина проголосовала за демократа Барака Обаму, однако в 2012 году жители штата поддержали республиканца Митта Ромни, а в 2016 году -Трампа.
Комментарии5
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danko_viola 20 июля 2018 | 23:08
Вот это правильно! Где больная данко1 спец съездах?
glotov 20 июля 2018 | 23:10
Партийные функционеры перехимичили с просеиванием кандидатов. Людская масса в США теперь будет тяготеть к голосованию за "клоуна" с простой и незамысловатой "харизмой". После Трампа тоже будет клоун.
testmeter 20 июля 2018 | 23:27
glotov: Правильно, надо Путина выбирать! Он не клоун, а фокусник
fig__vvam__ 20 июля 2018 | 23:31
glotov: Хорошо, если Трамп доживет до следующих выборов в своем кабинете.
Послетет-а-тет с Путиным в нем разочарованы даже его рьяные сторонники.
Поэтому сейчас следует серия отлупов на все предложения Путина.
Но это уже может не спасти.
Трамп показал себя пустым трепачом. И не очень умным.
Его нельзя выпускать из--под надзора.
pusin_patriot 20 июля 2018 | 23:16
Вот те на.
Что, опять выборы? У них снова будут выборы? Тут Трамппушка ещё в кремлевских кабинетах не обжился и снова выборы?
Сколько их там сменилось, Клинтон вна-дуть, Буш младший не-или от, Обама нечтомо, Трамп толинашне....
Снова выборы?