Израильский военнослужащий погиб, попав под палестинский обстрел на границе сектора Газа
Как сообщает армейская пресс-служба, Израиль рассматривает это как очень серьезный инцидент. На гибель солдата Израиль немедленно ответил ударами по пограничным позициям ХАМАС, где погибли не менее трех боевиков. Позднее началась массированная бомбежка объектов в глубине сектора Газа, которая продолжается уже три часа.
Комментарии9
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olegleon 20 июля 2018 | 23:11
"в глубине сектора Газа"
там ещё и глубина есть?
fig__vvam__ 20 июля 2018 | 23:25
olegleon: ну примерно 10 км ширина сектора.
В 5 км от границы это уже в глубине.
надеюсь, что в этом случае израильтяне не будут не объекты ХАМАС сбрасывать листовки"Немедленно уходите, через полчаса будем бомбить!"
ХАМАС убил израильского солдата и перешел черту.
Вломят по полной.
yakov18 20 июля 2018 | 23:14
Похоже друзьям путена-террористам из ХАМАС,частым гостям в Москве-приходит пипец...
Щас маня аблигация и унылый лошадь начнут ныть непорциональном ответе на гибель солдата ЦАХАЛ,и скорбеть о невинно погибших правильных запутинских террористов...
danko_viola 20 июля 2018 | 23:14
yakov18: небзди яков.18
yakov18 20 июля 2018 | 23:18
danko_viola: Не бзди якоа18
Бзди-Виола ДанкО-русские идут
maik19_ 20 июля 2018 | 23:38
=====" danko_viola
20 июля 2018 | 23:14
yakov18: небзди яков.18
3 7 Ответить"===Янкелю 18 му уже всё равно кердык.Он от внучки подхватил редчайшую форму сифилиса, заразил тёщу, а она трёхколёсного арика и ещё половину соседнего квартала...
bandera 20 июля 2018 | 23:17
Яшку Кеглю позови.Он уже русских денег на лямов 5 выкачал пусть пустит слезу у Еврея Соловьева под вопли Жирика.
za_stalina 20 июля 2018 | 23:19
Бывает.
ukraina_biomusor 20 июля 2018 | 23:33
Еще один вояка отправился к своему родоначальнику Иуде ! Хорошее дело !)