Израильский военнослужащий погиб, попав под палестинский обстрел на границе сектора Газа

Как сообщает армейская пресс-служба, Израиль рассматривает это как очень серьезный инцидент. На гибель солдата Израиль немедленно ответил ударами по пограничным позициям ХАМАС, где погибли не менее трех боевиков. Позднее началась массированная бомбежка объектов в глубине сектора Газа, которая продолжается уже три часа.