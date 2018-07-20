Владимир Путин впервые высказался о проекте пенсионной реформы
Владимир Путин впервые высказался о проекте пенсионной реформы. Высказав аргументы в ее поддержку, президент признался, что ему лично, как и большинству россиян идея повышения пенсионного возраста не нравится.
Видимо, в Кремле решили рассмотреть этот вопрос позже, — заявил в эфире «Эха» политолог Владимир Пастухов.
Комментарии17
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danko_viola 20 июля 2018 | 23:06
Путин прав!!! Где больная старуха данко1 трущаяся под Путиным?
blinorozhiy_chmo 20 июля 2018 | 23:07
Хорошая, своевременная и нужная реформа. Поддерживаем.
pusin_patriot 20 июля 2018 | 23:21
blinorozhiy_chmo: Отлично. Лахта-2 и пригожинские отметились для народа, они поддерживают повышение пенсионного возраста для россиян.
Давайте сейчас почаще в телевизорах в частности, почаще рассказывайте кто поддерживает эту "реформу", чтобы фамилии, лица, всех показывайте.
ura_russians 20 июля 2018 | 23:28
pusin_patriot:
Давайте сейчас почаще в телевизорах в частности, почаще рассказывайте кто поддерживает эту "реформу", чтобы фамилии, лица, всех показывайте.
—-
лешу кареавального, чубайса, касьянова, ясина и прочую демшизу системную и нет?
так телевизор смотреть перестанет народ - стойкое отвращение к представителям антироссийской общины болотной
pusin_patriot 20 июля 2018 | 23:34
ura_russians: Не ври и не уводи в сторону, Навальный реформу Путина не поддержал. Касьянов - не знаю, но было бы странно если бы он поддержал реформу Путина о геноциде в пенсионной системе.
Чубайс - путинский чиновник, порядок рядом с Кудриным, наверное за.
Обязательно покажите если Чубайс за эту реформу, чтобы было в записи и все увидели это. Ясина и ваших "прочих" - сами гуглите, если поддерживают - обязательно покажите по телевизору в ток-шой и прайм под записи передачи для ютьюба и архивов.
Далее.
Те кто понимает и так не смотрит телевизор. Смотрят представители "ядерного" электората. Так что правильно им сейчас все ток-шоу показывают, вырабатывая отношения ко всем фамилиям и лицам на этой "реформе", что они есть на самом деле, что такое телевизор, кто они все.
galina6837 20 июля 2018 | 23:35
pusin_patriot:
кремлеботам досрочную пенсию выпишут. За особую вредность
olegleon 20 июля 2018 | 23:07
ему идея не нравится или не хочется уходить в отставку, после того как он заявил, что повышения не будет пока он президент?
beobachter 20 июля 2018 | 23:11
Вот и добрый царь появился. Лишний раз покажет, какие мерзкие у него холуи в госдуре сидят.....
danko1 20 июля 2018 | 23:20
beobachter: Подлый трус этот царь, мало того, что вор и лжец конченный.
Высказался только после того, как закон в первом чтении принят.
Якобы он, который по его же собственным лживым словам никогда не ошибается и всё делает правильно, опять не виноват.
Депутаты по инициативе правительства поддержали, а он из окопа наблюдал.
boldu1n 20 июля 2018 | 23:11
Путен за.бал играть в хорошего царя при плохих боярах. Всё терпится до поры....
bandera 20 июля 2018 | 23:15
Ему чихать на мокшей татар и тд. Вот Израиль спасать, войну вести зятья как и у Трампа Евреи.Вот его интерес.А мясо белых или татарчат.Как то ему ....
xutinpuy 20 июля 2018 | 23:20
Ему скока уже? 65?
Ну так и пусть пездовает на пенсию! В 12000 рублей!
ura_russians 20 июля 2018 | 23:30
xutinpuy: В 12000 рублей
—
???
а почему 12 ???
в Москве минимальная 18000₽
edward_sakash 20 июля 2018 | 23:24
Крыса понимает, что невозможно слишком долго делать вид, что ничего не знаешь.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 20 июля 2018 | 23:26
кто то написал--- все мои знакомые пенсионеры они работают, большинство из из-за маленькой пенсии, но никто дома не сидит.--- Видетели вы они получают пенсию , еще работают и еще я 10 лет им должен бонусы отправлять чтоб сам не дожил до пенсиии---No bad !
forward 20 июля 2018 | 23:30
Очень глубокое высказывание. Сладкое люблю, горькое не люблю.
Писаем правду народу сказать, что деньги на народ кончились...
А отнять у друзьев менталитет не позволяет, друзья важней...
galina6837 20 июля 2018 | 23:33
Опять в стиле "вашего покорного слуги там нет"