Владимир Путин впервые высказался о проекте пенсионной реформы. Высказав аргументы в ее поддержку, президент признался, что ему лично, как и большинству россиян идея повышения пенсионного возраста не нравится.

Видимо, в Кремле решили рассмотреть этот вопрос позже, — заявил в эфире «Эха» политолог Владимир Пастухов.