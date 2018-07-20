Неизвестные обстреляли наряд ДПС в Кизилюртовском районе Дагестана
Неизвестные обстреляли наряд ДПС в Кизилюртовском районе Дагестана. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, двое полицейских убиты, один ранен. В районе введен план «Перехват», идут поиски преступников.
Комментарии12
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liliputin_fashist 20 июля 2018 | 23:05
Вроде преступление... НО, учитывая, что нападение было на ментов - благое дело.
nestor199 20 июля 2018 | 23:27
liliputin_fashist: Когда вас чичи резать будут, то ментов не зовите .....................
mordvinyka_zabiyka 20 июля 2018 | 23:32
nestor199: а зачем вы зыряны царевича алексия зарезали??
nestor199 20 июля 2018 | 23:35
mordvinyka_zabiyka: Это которого? Зарезали Димитрия, а Алексия застрелили.
mordvinyka_zabiyka 20 июля 2018 | 23:37
nestor199: это тебе зырян Войков рассказал??
nestor199 20 июля 2018 | 23:40
mordvinyka_zabiyka: Не, это мне рассказала коренная зырянка - Землячка.
grigol331 20 июля 2018 | 23:39
nestor199: Когда вас чичи резать будут, то ментов не зовите
____
А то! Менты тоже жить хотят.
bandera 20 июля 2018 | 23:12
Русские Каратели убивают народ Дагестана.
nestor199 20 июля 2018 | 23:25
bandera: https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F&path=wizard&noreask=1&filmId=12600065808274568209
ukraina_biomusor 20 июля 2018 | 23:31
bandera: украинские каратели убивают народ Донбасса .
mordvinyka_zabiyka 20 июля 2018 | 23:35
ukraina_biomusor: зырянские недочеловеки убивают людей
nestor199 20 июля 2018 | 23:38
bandera: Вы знаете сколько народов проживают на территории Дагестана? Они не просто там проживают. Они там живут не одну сотню лет.