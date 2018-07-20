По факту пыток в ярославской колонии возбуждено уголовное дело
По факту пыток в ярославской колонии возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье о превышении должностных полномочий с использованием насилия. В ФСИН назначено служебное расследование.
Видео, на котором сотрудники ФСИН избивают заключенного в колонии №1 в Ярославской области, опубликовано сегодня на сайте «Новой газеты».
Проблема в том, что разного рода чиновники отлично умеют прятать нарушения от инспекций, — сказал в эфире «Эха» журналист и член СПЧ Николай Сванидзе. Он добавил, что для суда даже видеозапись правонарушения может не быть веским доказательством. Было немало случаев, когда ролики просто не принимали к рассмотрению, — отметил член СПЧ.
Комментарии14
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liliputin_fashist 20 июля 2018 | 22:47
так вот ты какой, Русский мир...
danko1 20 июля 2018 | 22:55
liliputin_fashist: Когда Песков предлагал печень мирных митингующих по асфальту размазывать, а Путин, используя свой прошлый опыт в ОПГ, террористов в сортире мочить, то закономерно, что для своей охраны они используют силовиков и вертухаев садистов.
Бандитская власть - бандитские и методы, когда даже безруких свидетелей мелкой кражи находят повешенными, а множество умирают от "сердечной недостаточности" по причине нахождения во власти людей без совести и сердца, без малейшего понятия о нравственности.
danko_viola 20 июля 2018 | 23:02
danko1: старая маразматичка без малейшего понятния ты и в колониях разбираешься?
r88w556xl4 20 июля 2018 | 23:03
danko1: А не хочешь составить список угроз местной либеральной общественности? Которая регулярно грозится здесь в случае прихода к власти всех портянок перевешать. Рукопожатые ничем не лучше преступников в видео. Очевидное свидетельство тому - "европейская цивилизованная" Украина, где людей убивают как семечки щёлкают, где фашисты убивают и пытают людей лишь за их свободное независимое мнение.
polikarpich 20 июля 2018 | 23:24
r88w556xl4: У вас с Путриком глюки, что ли? Кого у вас там каждый день тысячами убивают, пытают и "геноцидируют" в Украине? Не надо так бездарно косить под демократа и либерала.
Ты упоротый "запутинец", сторонник фашиствующего "русского мира". И тебе, по сути, всё равно и по барабану, кто там кого пытает, лишь бы "за наших".
А вот про угрозы, ой, не надо! Как раз портяночные отморозки постоянно всем угрожают. То стрелять, то вешать, то просто пересажать. То, как "страшные чечены" всех порежут, то как на зоне всех "опустят".
Доказательства нужны, цитаты? Я могу предоставить. Специально коллекционирую. Их подчищают, а у меня они есть.
А с тобой немного пошутили на тему "мы вам ещё припомним", а ты уже весь затрясся "Режут!" "Убивают!"
r88w556xl4 20 июля 2018 | 22:57
liliputin_fashist: А что, типа, в США такого нет? Вспомни Гуантанамо. Вводишь в поиск "гуантанамо" и поисковик автоматически подставляет "пытки". Вот он какой, американский мир. А об украинском мире не хочешь поговорить? Об этих "европейцах", для которых геноцид в 21-м веке - обыденность.
apels 20 июля 2018 | 23:01
r88w556xl4: А Вы гражданин США? Мы вот россияне и нас наша страна волнует.
r88w556xl4 20 июля 2018 | 23:06
apels: Потому что когда говорят в данном контексте "русский мир", то обобщают конкретное преступление на весь народ, выделяя его из других этносов.
apels 20 июля 2018 | 23:11
r88w556xl4: Когда применяют выражение "русский мир" то имеют конкретное его применение. В частности агрессию в Украине. Именно с Украины пошел "русский мир" в массы. Термин этот начала использовать власть. Отсюда и отожествление термина с властью нынешней. Вполне логично:)
pusin_patriot 20 июля 2018 | 23:04
r88w556xl4: Гуантанамо - примечательно что вы в заботах о теростах. Вероятно как наследничек ВЧК и свой свояка?
Там место содержания иностранных граждан на территории иностранного государства. И при всем этом у них идут постоянные дискуссии на высшем уровне, с завязыванием на паблик, могут ли они задерживать представителей боевых формирований с тер. задачами против них всех, иностранных граждан в иностранном государстве.
Кстати Гуантанамо и заботы о их содержащихся отличный пример, погугли россиян вытащенных из тех застенок на Родину. Ну правда они там при выходе тут почти сразу теризничать и подрывами нефтепровода с приемными ?СБ занялись, ну прямо те фамилии, которых вытащили из Гуантанамо на Родину.
polikarpich 20 июля 2018 | 23:10
r88w556xl4: Ну, а за что ты тогда так не любишь Штаты и Украину, если у них всё то же самое?
Вот коммент с одного из сайтов, посвящённых Гуантанамо:
"Представляю как ржут работники любого РОВД, читая этот материал! Приговаривая: "- Чесное слово, как дети малые"
Согласен!
fmsf FMSF 20 июля 2018 | 22:53
Обидно, что Новая испугалась.
Это следует из того, что запись не размещали во время ЧМ.
Хорошо, если ошибаюсь и мое мнение ошибочно.
kunst54 20 июля 2018 | 23:00
Сегодня же вечерком местный начальник ФСИН, местный прокурор. местный следователь из СК соберутся в баньке, попарятся, выпьют пивка. а потом за водочкой решат, что в такой ситуации придумать, чтобы заткнуть все эти СПЧ и всех журналюг. Ведь "разнесут по всему свету историю. Мало того что пойдешь в посмешище - найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина,звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши".
apels 20 июля 2018 | 23:04
А ведь статья может быть и другой. Превышение, это когда дубинкой без причины стукнул без последствий. А тут конкретно пытка. Нанесение тяжких увечий, покушение на убийство.