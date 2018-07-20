Специалисты ЭКОСПАСа собрали 15 тонн нефтепродуктов на станции Полянка в Ярославле
Там сегодня днем сошли с рельсов пять цистерн с мазутом. К вечеру восстановлено 30 метров поврежденного железнодорожного полотна. На месте происшествия работают два восстановительных поезда по подъему цистерн. Проведена пенная атака с тем, чтобы предотвратить возможное возгорание. В результате происшествия пострадавших нет. Задержаны несколько пассажирских поездов.
Комментарии1
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blinorozhiy_chmo 20 июля 2018 | 23:05
Состоятельные теперь люди. Нефтяные магнаты. Поздравляем!!!))