Специалисты ЭКОСПАСа собрали 15 тонн нефтепродуктов на  станции Полянка в Ярославле

Там сегодня днем сошли с рельсов пять цистерн с мазутом. К вечеру восстановлено 30 метров поврежденного железнодорожного полотна. На месте происшествия работают два восстановительных поезда по подъему цистерн. Проведена пенная атака с тем, чтобы предотвратить возможное возгорание. В результате происшествия пострадавших нет. Задержаны несколько пассажирских поездов.