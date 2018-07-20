Двое полицейских погибли, один ранен в результате нападения в Дагестане на наряд ДПС
Двое полицейских погибли, один ранен в результате нападения в Дагестане на наряд ДПС. Как сообщил «Интерфакс» источник в экстренных службах, нападение произошло в Кизилюртовском районе. Другими подробностями агентство не располагает.
Комментарии4
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honduras_na_colime 20 июля 2018 | 22:50
Роисся - славянская страна, канэшна да, мамой клянусь!
mordvinyka_zabiyka 20 июля 2018 | 22:52
Имя ваше неизвестно но подвиг ваш не забудут (с)
bandera 20 июля 2018 | 22:58
Ополченцы атаковали карателей.Свободу народу Дагестана.
mavviomi 20 июля 2018 | 23:02
Ополченцы бьют карателей!