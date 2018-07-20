Президент России призвал отдавать стадионы спортивным клубам
Владимир Путин считает, что это поможет развитию спорта.
Проблема в том, что не каждая команда способна взвалить на себя такую ответственность, — сказал «Эху» спортивный комментатор Василий Уткин. Он отметил, что такая схема идеальна для стадионов «Спартака» или ЦСКА с Москве, но как реализовать такой подход в городах поменьше, например в Саранске, непонятно.
Комментарии19
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glotov 20 июля 2018 | 22:10
Ну, саранский стадион какой-нибудь местный клуб второй лиги вряд ли потянет...
danko1 20 июля 2018 | 22:35
glotov: А когда ЧМ решили проводить в Саранске каким местом Путин думал?
А сейчас там собираются трибуны разбирать, т.к. содержание стадиона не потянут.
Думаю, что не только в Саранске такое будет.
olegleon 20 июля 2018 | 22:39
danko1: ты права. такое и в Лондоне было после олимпиады 2012.
и каким местом Путин думал, когда решил Олимпиаду-2012 в Лондоне проводить? ))))
fig__vvam__ 20 июля 2018 | 23:19
olegleon: ты зачем идиота изображаешь, олежек? начальство велит? Или ты уже стал идиотом?
Что было в Лондоне трепло дешевое?
Объекты лондонской Олимпиады успешно используются и приносят прибыль.
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Летние Олимпийские игры в Лондоне, которые состоялись в 2012 году, — пример успешного использования олимпийского наследия. Менее чем за два года они успели окупиться и будут приносить прибыль и дальше.
Доход от олимпийских объектов в Лондоне составил 9,9 млрд фунтов стерлингов по состоянию на сентябрь 2013 года. Из них 5,9 млрд фунтов приходятся на доходы от смежных видов деятельности на олимпийских объектах, в том числе на сдачу в аренду стадионов для проведения концертов и спортивных мероприятий.
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какая же ты дешенвая лгущая сучонка, олежек.
Просто брехливая сучонка ты. Приходится каждый раз тебя мордой в твое дерьмо опускать.
grigol331 20 июля 2018 | 23:21
olegleon:
Что Грэйтбрите можно, то Расеи зась, или - у богатых свои причуды.
В смысле, сравни эти страны по ВВП и по нему же на душу населения.
olegleon 20 июля 2018 | 23:25
grigol331: это не причуды, а реальность. на время соревнований нужен стадион с большим количеством мест. а после окончания лишние места просто демонтируют
fig__vvam__ 20 июля 2018 | 22:13
ну да, сбагрить стадионы, т.к. содержать их государству не подъемно.
Но и клубам тоже где деньги взять?
Вот это и называется: строили мы строили и наконец построили.
Может взорвать их к чертовой матери, чтобы нее мучиться?
ded62ushka 20 июля 2018 | 23:01
fig__vvam__: Сами развалятся.
grigol331 20 июля 2018 | 23:24
ded62ushka:
Они специально так построены, чтобы на демонтаж не тратиться.
hz6691 20 июля 2018 | 22:17
А где взять газпромы на каждый клуб?
grigol331 20 июля 2018 | 23:29
hz6691:
В смысле, кому бы это всучить неликвид?
prostovanya 20 июля 2018 | 22:21
Государь херни не скажет!
testmeter 20 июля 2018 | 22:29
Уже даже догадываюсь, какие будут знакомые имена у председателей (и по совместительству владельцев) этих "клубов"
bratec_kot 20 июля 2018 | 22:32
На в каждом стадионе открыть по "Зимней вишне"
apels 20 июля 2018 | 22:33
Отдать - понятно. И он думает, что клубы способны содержать эти объекты? Да он фантазер :)
vlad5522 20 июля 2018 | 22:37
Клубы! Аууууу! Халява...! "Походи, не жлобись. Покупай живопись" "Операция Ы и другие приключения Шурика"
prostovanya 20 июля 2018 | 22:38
Ладно хоть пока призвал, а то бы взял, да приказал...
sulla663 20 июля 2018 | 22:41
Эти "дары волхвов" не то, что никто не потянет. Никто без "особого указания" не захочет тянуть. Это, как замки в Великобритании, так накладно, что выглядит оброком, если не батрачишь сам при попытке отбить затраты. Утритесь, предпенсы, кто-то ж должен содержать то, что само себя не прокормит. Да и вложены были ваши деньги в том числе. Вам и впрягаться!
edun1952 20 июля 2018 | 22:58
Пенсию выдавать билетами на футбол.