Президент России призвал отдавать стадионы спортивным клубам

Владимир Путин считает, что это поможет развитию спорта.

Проблема в том, что не каждая команда способна взвалить на себя такую ответственность, — сказал «Эху» спортивный комментатор Василий Уткин. Он отметил, что такая схема идеальна для стадионов «Спартака» или ЦСКА с Москве, но как реализовать такой подход в городах поменьше, например в Саранске, непонятно.