Z Архив новостей новости
5 13 6 345
22:05, 20 июля 2018

Сегодня вечером из госпиталя в Солсбери выписали Чарли Роули, который был отравлен новичком три недели назад

Сегодня вечером из госпиталя в Солсбери выписали Чарли Роули, который был отравлен новичком три недели назад, его подруга Дон Стерджес, скончалась из-за отравления двумя неделями раньше.

Сорокапатилетнего Чарли Роули сегодня выписали из госпиталя Солсбери, врачи окружного госпиталя сказали, что Роули пережил очень тяжелое отравление и такой тяжелый опыт болезни, который большинство людей не может себе даже представить. Директор по уходу за больными госпиталя Лорна Вилкинсон сказала, что весь госпиталь очень сожалеет о кончине подруги Чарли Роули, Дон Стерджес, и Роули было очень тяжело справиться с этой новостью. Накануне 19 июля организация Press Association заявила о том, что по данным их источников полиция Великобритании установила личности нескольких граждан России, которые подозреваются в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль с помощью новичка, по данным журналистов, полиция использовала данные камер наблюдения и записи пограничного контроля. Ранее брат Чарли Роули, Мэтью, сказал полиции, что он и Дон Стерджес нашли флакон от духов, Чарли Роули предполагает, что отравился из-за того, что вещество находилось в этом флаконе. Представители полиции сначала не комментировали информацию о том, правда ли отрваляющее вещество находилось в флаконе духов, но позже подтвердили, что это правда. Дон Стерджес сама нанесла вещество из флакончика на руки и лицо.

В Солсбери по-прежнему действует предостережение от министерства здравоохранения Великобритании — горожанам не рекомендуется поднимать незнакомые предметы на улицах.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko_viola 20 июля 2018 | 22:10

А бабку данко1 уже выписали от отравления дурачком?

novichok_ 20 июля 2018 | 22:17

Походу в Англии появился очередной маньяк-отравитель.
Я подозреваю Борьку Джонсона.
Рожа у него уголовная...

minerr 20 июля 2018 | 22:26

А сколько там всего этих "новичков" было? Тот, чем отравили Скрипалей, как говорят, был гелем. Этот в флаконе - жидкость. Хотя на самом деле, всё это газ. Кстати, тот шпион, когда мазал дверную ручку должен же был быть в костюме химзащиты. Полицейские не пробовали на видео поискать кто ходил в то время по Солсбери в противогазе и в костюме химзащиты? Хотя, возможно, это был смертник - обмазал ручку и сразу же рядом и помер, но его пока не нашли.

fresh_breeze 20 июля 2018 | 23:08

danko_viola:

https://pastenow.ru/3FVI9

komandarm____68 20 июля 2018 | 22:13

Повезло. Как джентльмен, он предложил даме первой продегустировать найденный флакон с неизвестным пойлом...)

gencek 20 июля 2018 | 22:14

Случилось чудо - оказывается наши вояки врали что от боевого газа Новичка нет лечения !
Британские врачи лечат и от смертелных доз ...
Вот что наркота творит .

minerr 20 июля 2018 | 22:28

gencek: Да у них, походу, в каждой машине скорой помощи есть антидот от этого самого "новичка".

glotov 20 июля 2018 | 22:16

Похоже, Скрипали подписали себе приговор , когда поселились именно рядом с Портон-Дауном. Они сами подсказали Британским спецслужбам метод провокационной акции отравления. Отравляющее вещество рядом: не нужно далеко возить и оставлять следы. Лаборатория секретная, никто не знает, какие ОВ там есть в наличии. Отрави любым, и спиши на Россию...

dictvena 20 июля 2018 | 22:18

Вообще очень странно, что в цивилизованной стране подбирают флакон с неизвестным содержимым и наносят содержимое на лицо! Такое можно представить лет 500 назад на каком-нибудь острове в тихом океане.

furk 20 июля 2018 | 22:28

dictvena: В Домбабве вообще на поле парфюмерию собирали, и соцсетях ей торговали. Тоже ведь цивилизованные майнеры!

sscull 20 июля 2018 | 22:46

furk: это голимый фейк, созданый украгитпромом,.

koshkairina 20 июля 2018 | 22:32

Неужели нужно специальное предупреждение, чтобы взрослые люди не тянули с земли что попало...

sscull 20 июля 2018 | 22:48

Гель полежал три месяца и стал жидкостью? ))))
А через полгода кто то что то погрызет?)))
Хомки, эт че в Британии люди такие нищие или аонючие, что из каждых пузырьков натираются, даже не понюхав???))))))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 310 6 5735 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 284 6 21251 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 137 6 11270 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 123 6 10534 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Новости

Владимиру Путину не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста Но, по его словам, без изменений в пенсионной системе обойтись нельзя…

5 59 6 5250
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 122 6 12767 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 127 6 13468 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 51 6 5630 11:56
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Новости

Bloomberg: Во время встречи с Трампом Владимир Путин предложил ему провести референдум в Донбассе Предложение касается вопроса о статусе самопровозглашённых ДНР и ЛНР…

5 93 6 10575
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10451 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 110 6 12822 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

2956228

5 42 6 5041 19:07
#слушать 36:57 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13408 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Голосование
Нужен ли в России день памяти Николая II?
5 42 6 5420 17.07
Новости

Bloomberg: Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести в Донбассе референдум Как пишет Bloomberg, об этом речь шла в ходе переговоров тет-а-тет президентов России и США в Хельсинки…

5 82 6 10927
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

Любая толика правды в исследовании Великой Отечественной войны это только в плюс. И только лишняя гирька на весы нашей национальной гордости…

5 56 6 7570 17:07
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин во время встречи предложил Дональду Трампу провести референдум о статусе Донбасса, сообщает Bloomberg Американский президент пока не дал свой ответ…

5 58 6 25397
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с «Курском» была ровно та же, что с мальчиками, найденными в пещере…

5 135 6 124230 14.07
#слушать 47:48 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 38 6 11853 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 319 6 489718 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 466 6 180665 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7123544
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3582072

Сегодня в эфире