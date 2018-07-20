Сегодня вечером из госпиталя в Солсбери выписали Чарли Роули, который был отравлен новичком три недели назад
Сегодня вечером из госпиталя в Солсбери выписали Чарли Роули, который был отравлен новичком три недели назад, его подруга Дон Стерджес, скончалась из-за отравления двумя неделями раньше.
Сорокапатилетнего Чарли Роули сегодня выписали из госпиталя Солсбери, врачи окружного госпиталя сказали, что Роули пережил очень тяжелое отравление и такой тяжелый опыт болезни, который большинство людей не может себе даже представить. Директор по уходу за больными госпиталя Лорна Вилкинсон сказала, что весь госпиталь очень сожалеет о кончине подруги Чарли Роули, Дон Стерджес, и Роули было очень тяжело справиться с этой новостью. Накануне 19 июля организация Press Association заявила о том, что по данным их источников полиция Великобритании установила личности нескольких граждан России, которые подозреваются в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль с помощью новичка, по данным журналистов, полиция использовала данные камер наблюдения и записи пограничного контроля. Ранее брат Чарли Роули, Мэтью, сказал полиции, что он и Дон Стерджес нашли флакон от духов, Чарли Роули предполагает, что отравился из-за того, что вещество находилось в этом флаконе. Представители полиции сначала не комментировали информацию о том, правда ли отрваляющее вещество находилось в флаконе духов, но позже подтвердили, что это правда. Дон Стерджес сама нанесла вещество из флакончика на руки и лицо.
В Солсбери по-прежнему действует предостережение от министерства здравоохранения Великобритании — горожанам не рекомендуется поднимать незнакомые предметы на улицах.
Комментарии13
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danko_viola 20 июля 2018 | 22:10
А бабку данко1 уже выписали от отравления дурачком?
novichok_ 20 июля 2018 | 22:17
Походу в Англии появился очередной маньяк-отравитель.
Я подозреваю Борьку Джонсона.
Рожа у него уголовная...
minerr 20 июля 2018 | 22:26
А сколько там всего этих "новичков" было? Тот, чем отравили Скрипалей, как говорят, был гелем. Этот в флаконе - жидкость. Хотя на самом деле, всё это газ. Кстати, тот шпион, когда мазал дверную ручку должен же был быть в костюме химзащиты. Полицейские не пробовали на видео поискать кто ходил в то время по Солсбери в противогазе и в костюме химзащиты? Хотя, возможно, это был смертник - обмазал ручку и сразу же рядом и помер, но его пока не нашли.
fresh_breeze 20 июля 2018 | 23:08
danko_viola:
https://pastenow.ru/3FVI9
komandarm____68 20 июля 2018 | 22:13
Повезло. Как джентльмен, он предложил даме первой продегустировать найденный флакон с неизвестным пойлом...)
gencek 20 июля 2018 | 22:14
Случилось чудо - оказывается наши вояки врали что от боевого газа Новичка нет лечения !
Британские врачи лечат и от смертелных доз ...
Вот что наркота творит .
minerr 20 июля 2018 | 22:28
gencek: Да у них, походу, в каждой машине скорой помощи есть антидот от этого самого "новичка".
glotov 20 июля 2018 | 22:16
Похоже, Скрипали подписали себе приговор , когда поселились именно рядом с Портон-Дауном. Они сами подсказали Британским спецслужбам метод провокационной акции отравления. Отравляющее вещество рядом: не нужно далеко возить и оставлять следы. Лаборатория секретная, никто не знает, какие ОВ там есть в наличии. Отрави любым, и спиши на Россию...
dictvena 20 июля 2018 | 22:18
Вообще очень странно, что в цивилизованной стране подбирают флакон с неизвестным содержимым и наносят содержимое на лицо! Такое можно представить лет 500 назад на каком-нибудь острове в тихом океане.
furk 20 июля 2018 | 22:28
dictvena: В Домбабве вообще на поле парфюмерию собирали, и соцсетях ей торговали. Тоже ведь цивилизованные майнеры!
sscull 20 июля 2018 | 22:46
furk: это голимый фейк, созданый украгитпромом,.
koshkairina 20 июля 2018 | 22:32
Неужели нужно специальное предупреждение, чтобы взрослые люди не тянули с земли что попало...
sscull 20 июля 2018 | 22:48
Гель полежал три месяца и стал жидкостью? ))))
А через полгода кто то что то погрызет?)))
Хомки, эт че в Британии люди такие нищие или аонючие, что из каждых пузырьков натираются, даже не понюхав???))))))