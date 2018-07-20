Сегодня вечером из госпиталя в Солсбери выписали Чарли Роули, который был отравлен новичком три недели назад, его подруга Дон Стерджес, скончалась из-за отравления двумя неделями раньше.

Сорокапатилетнего Чарли Роули сегодня выписали из госпиталя Солсбери, врачи окружного госпиталя сказали, что Роули пережил очень тяжелое отравление и такой тяжелый опыт болезни, который большинство людей не может себе даже представить. Директор по уходу за больными госпиталя Лорна Вилкинсон сказала, что весь госпиталь очень сожалеет о кончине подруги Чарли Роули, Дон Стерджес, и Роули было очень тяжело справиться с этой новостью. Накануне 19 июля организация Press Association заявила о том, что по данным их источников полиция Великобритании установила личности нескольких граждан России, которые подозреваются в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль с помощью новичка, по данным журналистов, полиция использовала данные камер наблюдения и записи пограничного контроля. Ранее брат Чарли Роули, Мэтью, сказал полиции, что он и Дон Стерджес нашли флакон от духов, Чарли Роули предполагает, что отравился из-за того, что вещество находилось в этом флаконе. Представители полиции сначала не комментировали информацию о том, правда ли отрваляющее вещество находилось в флаконе духов, но позже подтвердили, что это правда. Дон Стерджес сама нанесла вещество из флакончика на руки и лицо.

В Солсбери по-прежнему действует предостережение от министерства здравоохранения Великобритании — горожанам не рекомендуется поднимать незнакомые предметы на улицах.